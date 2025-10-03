„Hatte das Gefühl, dass ich nicht atmen konnte!“

Hitze-Schock beim ATP Masters in Shanghai: Der Franzose Térence Atmane musste sein Erstrundenmatch gegen Camilo Ugo Carabelli beim Stand von 4:4 im ersten Satz abbrechen und sprach später von massiven körperlichen Problemen.
Auf Instagram schilderte die Nummer 61 der Welt eindringlich, was auf dem Court passiert war: „Ich hatte das Gefühl, dass ich einfach nicht atmen konnte, egal was ich tat.“ Als er einen Physiotherapeuten rief, habe er kein Wort mehr herausgebracht. „Ich geriet in Panik, ich zitterte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wo ich war. Ich konnte nicht sagen, welcher Wochentag es war. Mein Körper sandte mir ein Signal – das Signal, damit sofort aufzuhören.“
Schon nach dem ersten Aufschlagspiel hätten die Probleme begonnen, erzählte der 23-Jährige. Sein ganzer Körper habe gezittert, er habe keine Luft mehr bekommen und unter starken Kopfschmerzen gelitten. Als Auslöser vermutet Atmane die Hitze in der Qizhong Forest Sports City Arena. In Shanghai herrschen derzeit hochsommerliche Bedingungen mit Temperaturen deutlich über 30 Grad.
„Kann mich nicht mehr an viel erinnern“
„Ich bin immer noch verwirrt über das, was heute passiert ist und ich kann mich nicht mehr an viel erinnern“, schrieb er weiter. Nun wolle er sich erholen und „eine Auszeit nehmen, bevor ich zu den letzten Turnieren der Saison aufbreche.“
Für Atmane war es ein bitterer Rückschlag, nachdem er in Peking erst im Achtelfinale an Jannik Sinner gescheitert war und dem Grand-Slam-Sieger dort immerhin einen Satz abgenommen hatte.
