Europa-League-Wahnsinn

„Was macht ihr denn?“ Entsetzen nach Elfer-Fiasko

Europa League
03.10.2025 10:01
Die AS Roma verschoss gleich drei Elfmeter in Serie.
Die AS Roma verschoss gleich drei Elfmeter in Serie.(Bild: AP/Andrew Medichini)

In Italien herrscht nach dem Elfmeter-Wahnsinn beim Europa-League-Spiel zwischen der AS Roma und OSC Lille Fassungslosigkeit.

Kaum zu glauben! Nach gleich drei (!) verschossenen Strafstößen innerhalb weniger Minuten verlor die AS Roma gegen den französischen Verein OSC Lille knapp mit 0:1. Entsetzen bei den Spielern und der Presse – die italienische Zeitung „La Gazzetta dello Sport“ titelte nur: „Was macht ihr denn?“

Dreimal gescheitert
Nach einem Handspiel von Aissa Mandi (83.) scheiterte erst Stürmer Artem Dowbyk an Goalie Berke Özer. Doch weil Lille-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Elfer wiederholt. Dowbyk probierte es erneut – und vergab auch den zweiten Versuch. Dieses Mal hatte Özer aber seine Torlinie zu früh verlassen. Statt Dowbyk erhielt nun Matias Soule die Chance. Wieder war Özer zur Stelle – und dieses Mal auch alles regelkonform.

So blieb es beim 1:0 für Lille. Hakon Arnar Haraldsson hatte bereits in der sechsten Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielt.

Lesen Sie auch:
Berke Özer
Elfmeter-Posse in Rom
Wahnsinn! Goalie hält dreimal den gleichen Elfer
02.10.2025

„Glorreiche Nacht“ von Özer
Neben Fassungslosigkeit herrscht jedoch auch Staunen in Italien. Die „Corriere della Sera“ schwärmt von Özer und schreibt vom „türkischen Donnarumma“ und einer „glorreichen Nacht“ des 25-jährigen Keepers im Olimpico.

Mehr Europa League
Europa-League-Wahnsinn
„Was macht ihr denn?“ Entsetzen nach Elfer-Fiasko
„Sind okay unterwegs“
Nächster Rückschlag für Rapid: Stöger bleibt ruhig
„Sauer“, „Mutlos“
Letsch übt scharfe Kritik am eigenen Team
Europa League
Arnautovic verliert mit Roter Stern beim FC Porto!
Nach Schlager-Patzer
Nach Schlager-Patzer
Salzburg verliert auch gegen Olympique Lyon

