„Was macht ihr denn?“ Entsetzen nach Elfer-Fiasko

In Italien herrscht nach dem Elfmeter-Wahnsinn beim Europa-League-Spiel zwischen der AS Roma und OSC Lille Fassungslosigkeit.
Kaum zu glauben! Nach gleich drei (!) verschossenen Strafstößen innerhalb weniger Minuten verlor die AS Roma gegen den französischen Verein OSC Lille knapp mit 0:1. Entsetzen bei den Spielern und der Presse – die italienische Zeitung „La Gazzetta dello Sport“ titelte nur: „Was macht ihr denn?“
Dreimal gescheitert
Nach einem Handspiel von Aissa Mandi (83.) scheiterte erst Stürmer Artem Dowbyk an Goalie Berke Özer. Doch weil Lille-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Elfer wiederholt. Dowbyk probierte es erneut – und vergab auch den zweiten Versuch. Dieses Mal hatte Özer aber seine Torlinie zu früh verlassen. Statt Dowbyk erhielt nun Matias Soule die Chance. Wieder war Özer zur Stelle – und dieses Mal auch alles regelkonform.
So blieb es beim 1:0 für Lille. Hakon Arnar Haraldsson hatte bereits in der sechsten Minute den Siegtreffer für die Gäste erzielt.
„Glorreiche Nacht“ von Özer
Neben Fassungslosigkeit herrscht jedoch auch Staunen in Italien. Die „Corriere della Sera“ schwärmt von Özer und schreibt vom „türkischen Donnarumma“ und einer „glorreichen Nacht“ des 25-jährigen Keepers im Olimpico.
Kommentare
