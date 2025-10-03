„Was macht ihr denn?“ Entsetzen nach Elfer-Fiasko

Dreimal gescheitert

Nach einem Handspiel von Aissa Mandi (83.) scheiterte erst Stürmer Artem Dowbyk an Goalie Berke Özer. Doch weil Lille-Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren, wurde der Elfer wiederholt. Dowbyk probierte es erneut – und vergab auch den zweiten Versuch. Dieses Mal hatte Özer aber seine Torlinie zu früh verlassen. Statt Dowbyk erhielt nun Matias Soule die Chance. Wieder war Özer zur Stelle – und dieses Mal auch alles regelkonform.