Schicker mittendrin: Anzeige, Anwälte und Hopp-Wut

Auch der Präsident wirft hin

Folge: Die Geschäftsführer Schütz und Brühl mussten den Verein verlassen. Doch dem Duo droht nun weiterer Ärger, wie die „Bild“ berichtet. Demnach lässt Hopp jetzt die Arbeit von Schütz und Briel von Wirtschaftsprüfern und Anwälten überprüfen. Der Mäzen will demnach wissen, was mit seinem 2024 und 2025 investierten Geld – es geht dabei wohl um eine Summe von etwa 170 Millionen Euro – passiert ist.