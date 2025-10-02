Stadt Salzburg will Taubenschläge errichten

Der Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) hatte am Donnerstag zu dem Runden Tisch geladen. Dabei war sich die Stadtregierung einig: Ein Tauben-Management, wie es bereits im deutschen Augsburg gehandhabt wird, soll ausgearbeitet werden. „Wir werden uns das Augsburger Modell vor Ort anschauen und bei unserer Umsetzung auch auf die Augsburger Expertise zurückgreifen“, so der Stadtchef.