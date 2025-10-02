Vermisste Frau (81) nach Nacht im Freien gefunden

Am späten Donnerstagvormittag wurde die abgängige 81-Jährige dann von einer Privatperson gefunden. Suchtrupps waren wenige Hunderte Meter entfernt und eilten zur Hilfe. Nachdem es in der Nacht bereits relativ kalt war, wurde die Frau stark unterkühlt und in einem kritischen Zustand aufgefunden. Sie wurde mit einem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen.