Vermisste Frau (81) nach Nacht im Freien gefunden

Am Mittwoch kehrte eine Pensionistin am weststeirischen Reinischkogel vom Schwammerlsuchen nicht mehr zurück. Eine große Suchaktion mit 130 beteiligten Einsatzkräften blieb zunächst erfolglos. Am Donnerstag wurde die Frau dann stark unterkühlt gefunden und mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen.
Am Mittwoch war eine 81-jährige Grazerin mit ihrem Mann am Reinischkogel in der Weststeiermark unterwegs, um Schwammerl zu suchen. Als das Paar dabei getrennte Wege gegangen und die Frau später nicht zum vereinbarten Treffpunkt erschienen war, alarmierte ihr Gatte die Einsatzkräfte.
Sofort begann eine große Suchaktion mit rund 130 Einsatzkräften von mehreren Organisationen, unter anderem der Bergrettung. Auch Suchhunde und Drohnen waren im Einsatz.
Stark unterkühlt gefunden
Die Suche im weitläufigen Gebiet blieb erfolglos und wurde in den frühen Morgenstunden, um 3.30 Uhr, abgebrochen. Bei Tagesanbruch machten sich die Suchtrupps wieder an die Arbeit.
Am späten Donnerstagvormittag wurde die abgängige 81-Jährige dann von einer Privatperson gefunden. Suchtrupps waren wenige Hunderte Meter entfernt und eilten zur Hilfe. Nachdem es in der Nacht bereits relativ kalt war, wurde die Frau stark unterkühlt und in einem kritischen Zustand aufgefunden. Sie wurde mit einem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen.
