Jagd-Affäre: Ermittlung gegen Dornauer eingestellt

Waffe in offenem Auto am Flughafen

In der unrühmlichen „Jagd-Affäre“ rund um René Benko, die auch den damaligen Landeshauptmannstellvertreter von Tirol und SPÖ-Landesparteichef Georg Dornauer mitgerissen hatte, hat die Innsbrucker Staatsanwaltschaft im November ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet. „Wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffenverbot“, wie es damals in einer Stellungnahme hieß. Das brisante Foto habe den Anfangsverdacht begründet, hieß es damals außerdem.