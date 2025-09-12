Wer hat das geheime Budget-Bündnis zerschlagen?

Eine Fraktion fiel um

Doch wie es so oft läuft in der Linzer Kommunalpolitik: Noch bevor die ungewöhnliche Allianz zuschnappen konnte, soll eine Fraktion aus der Einigkeit ausgeschert sein – und den Roten die Pläne zugetragen haben. Gegenhuber nutzte so die Gunst der Stunde, ob vorinformiert oder ohnehin gezielt darauf vorbereitet, und präsentierte das einfache Budget als seine Linie: Kein Zugeständnis an die Umstände, sondern ein Ausdruck von „Planbarkeit“ und „Stabilität“. Also: Nicht „wir mussten das Doppelbudget begraben, weil es nicht anders ging“, sondern „wir haben uns entschieden, weil es klüger ist“.