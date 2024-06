Land bunkert Geld, das den klammen Gemeinden fehlt

143,8 Millionen Euro nicht an Gemeinden ausbezahlt

Was dabei auffällt: Ausgerechnet bei den Gemeinde-Bedarfszuweisungen gab es die betraglich höchsten Ü-Mittel: „Hier waren 143,8 Millionen Euro auf das Folgejahr zu übertragen und noch nicht an die Gemeinden ausbezahlt.“ Das lässt SPÖ-Klubchefin Sabine Engleitner-Neu den Kragen platzen. Mit seinem „Milliarden-Schattenbudget“ schaffe LH Thomas Stelzer (ÖVP) „ de facto die Budgethoheit des Landtags ab. Gleichzeitig schwillt sein Geldspeicher an, während die Gemeinden am Hungertuch nagen“. Wie auch der LRH fordert Engleitner-Neu den Abbau von Übertragungsmitteln „sowie einen unabhängigen Budgetdienst, um endlich Budgetwahrheit und Transparenz zu gewährleisten“.