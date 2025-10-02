Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landschaft des Wissens

Klimaexperten: „Noch ist nicht alles verloren“

Kärnten
02.10.2025 14:00
Die Weißensee-Idylle ist perfekte Kulisse für die hochkarätige Klimawandel-Konferenz.
Die Weißensee-Idylle ist perfekte Kulisse für die hochkarätige Klimawandel-Konferenz.(Bild: Wassermann Kerstin)

Am Weißensee beraten Experten bei der Landschaft des Wissens gemeinsam mit jungen Kärntnern, wie wir das Klima retten sollen, ohne die Wirtschaft zu Grunde zu richten.

0 Kommentare

„Diesmal sind drei Kärntner Hochschulen mit dabei“, freut sich Organisator Horst Peter Groß vom Wissenschaftsverein Kärnten, dass seine Veranstaltung am Weißensee im 13. Jahr auch Studierende der Klagenfurter Universität, der Fachhochschule und der Gustav-Mahler-Privatuni anzieht. Denn das Thema Klima- und Energiepolitik im Spannungsfeld globaler und lokaler Herausforderungen betrifft jeden.

Schon im 13. Jahr gibt es im „Weissensee-Haus“ regen Austausch zu relevanten Themen – die ...
Schon im 13. Jahr gibt es im „Weissensee-Haus“ regen Austausch zu relevanten Themen – die Teilnehmer kommen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.(Bild: Wassermann Kerstin)

„Wir wissen, dass Österreich von den Auswirkungen überdurchschnittlich betroffen sein wird – seit 1990 hat sich das Land bereits um 3,1 Grad erwärmt“, so Groß. „Hitzewellen, Dürre, Starkregen, Wassermangel werden uns viel öfter treffen.“ Was also tun? Und nutzt es überhaupt noch etwas? Am Weißensee kommen Denker und Macher gleichermaßen zu Wort.

Zitat Icon

Wir wollen seit Jahren zu Bewusstseinsbildung für gesellschaftspolitisch relevante Themen und Problemen beitragen – und auch, Lösungen und tragfähige Kompromisse zu suchen und zu finden.

Dr. Horst Peter Groß, Wissenschaftsverein

Der bekannte Wirtschaftswissenschafter und Club-of-Rome-Mitglied Franz Josef Radermacher ist der Ansicht, dass in der Klimapolitik die globale Dimension vorrangig ist, der Osttiroler Elektro-Unternehmer Bertram Steiner propagiert stattdessen regionale Energiegemeinschaften. Und Energiemanager Matthias Zawichowski weiß aus Erfahrung, dass die Energiewende nur klappt, wenn alle miteingebunden sind und das Klimaschutz-Ziel gemeinsam verfolgen.

Kompromisse zwischen Umwelt und Wirtschaft
Was etwa bei dem geplanten Aus für Verbrenner-Autos nicht so ist, wie Groß kritisiert: „Die Elektrifizierung der ganzen Welt geht aufgrund des Strombedarfs und mangelnder Kapazitäten nicht auf. Wir müssen tragfähige Kompromisse zwischen Umwelt und Wirtschaft finden.“ Das dreitägige Symposium soll dazu beitragen – es gibt noch Plätze!

Wage zu denken, 8. bis 10. Oktober, „Weissensee-Haus“. Alle Infos online unter www.landschaftdeswissens.at

Porträt von Kerstin Wassermann
Kerstin Wassermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Südkorea gibt es bereits einen „Demon Hunter“-Freizeitpark, wo es natürlich auch die ...
Hype um „Dämon“-Film
Ärzte warnen vor TikTok-Challenge mit Nudeln
US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
258.842 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
231.271 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
196.968 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1617 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1356 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Hohe Lebensmittelpreise: Erste Konzerne reagieren
1083 mal kommentiert
Die Preise für Lebensmittel gehen weiter durch die Decke.
Mehr Kärnten
Landschaft des Wissens
Klimaexperten: „Noch ist nicht alles verloren“
Lokalaugenschein
Grüne Zone in Villach: Freude hält sich in Grenzen
Liftanlage am Katschi
44 Gondeln sorgen für windfreie Fahrt aufs Aineck
Weniger Konkurrenz
ÖSV-Athletin träumt jetzt vom Olympia-Debüt
Krone Plus Logo
Was liegt, das pickt
Achtung, Falle: Wo man bei Vertrag aufpassen muss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf