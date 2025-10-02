ÖSV-Athletin träumt jetzt vom Olympia-Debüt

Die ÖSV-Skispringerinnen gehen stark dezimiert in die neue Weltcup-Saison. Die Kärntnerin Hannah Wiegele weiß aber: „Fixticket gibt‘s trotzdem keines, die Leistung muss auch passen.“
Ein kaputtes Knie bei Eva Pinkelnig sowie das Karriereende bei Jacqueline Seifriedsberger und Sara Marita Kramer. Für den am 22. November in Lillehammer startenden Skisprung-Weltcup der Damen gibt’s im ÖSV-Nationalteam mit Julia Mühlbacher und Lisa Eder nur noch zwei Athletinnen.
Ob Hannah Wiegele (Achomitz) – sie ist wie Chiara Kreuzer im A-Kader – nun nachrückt? „Es gibt kein Fixticket, die Leistung muss natürlich auch passen“, betont Wiegele, die bei Olympia in Italien einen von vier rot-weiß-roten Plätzen ergattern will – es wäre ihr Debüt bei den Spielen. Beim Sommer GP auf der Olympiaschanze in Predazzo hat sich Wiegele schon wohlgefühlt. „Auf der Großschanze ist das Gefühl gut. Wir hatten nur wenige Sprünge. Es geht aber immer noch mehr.“
Von „hinten“ drängt sich nur noch die Wienerin Meghann Wadsak (18) auf. Am Wochenende finden in Bischofshofen auf der Großschanze die Österreichischen Meisterschaften statt – da treffen die fünf potenziellen Athletinnen fürs Olympia-Team aufeinander. „Klar ist bei mir noch Luft nach oben, aber meine Chancen sind sicher da“, meint Wiegele.
Drei Kärntner Talente für die Zukunft
Und in Kärnten? Wird es wohl noch ein bisschen dauern, bis es das nächste Talent in den ÖSV-Kader schafft. Saphira Marko (SZ Velden), Liselotte Glerton und Amy Dögl (beide Achomitz) sind die heißesten Eisen.
