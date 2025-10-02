ÖSV-Athletin träumt jetzt vom Olympia-Debüt

Ob Hannah Wiegele (Achomitz) – sie ist wie Chiara Kreuzer im A-Kader – nun nachrückt? „Es gibt kein Fixticket, die Leistung muss natürlich auch passen“, betont Wiegele, die bei Olympia in Italien einen von vier rot-weiß-roten Plätzen ergattern will – es wäre ihr Debüt bei den Spielen. Beim Sommer GP auf der Olympiaschanze in Predazzo hat sich Wiegele schon wohlgefühlt. „Auf der Großschanze ist das Gefühl gut. Wir hatten nur wenige Sprünge. Es geht aber immer noch mehr.“