Macht Donald Trump Sie wütend, Jane Goodall?

Sie ist ein Pünktchen in der gigantischen Max-Reinhardt-Bibliothek auf Schloss Leopoldskron in Salzburg: Umgeben vom dunklen Holz der Bücherwände und den vergoldeten Säulen sitzt Jane Goodall unter dem prachtvollen Spiegelgewölbe in einem ledergepolsterten Fauteuil. In der linken Hand hält die Engländerin eine Tasse Tee. Die Stehlampe wirft ein warmes Licht auf ihr von weißen Haaren umrahmtes Gesicht.