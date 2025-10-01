„Frauen schauen freiwillig keinen Horrorfilm an“

Dass die Produktion, die ab Freitag in den österreichischen Kinos zu sehen ist, viele weibliche Themen behandelt, macht ihn gerade im düsteren Genre besonders: „Vor allem Frauen reagieren sehr intensiv auf den Film, das hat einen Nerv getroffen. Man hat mir gesagt: Viele Frauen schauen sich freiwillig keinen Horrorfilm an. Und dass wir es jetzt geschafft haben, den Film so zu positionieren, dass die Leute nicht von vornherein verschreckt sind, sondern sehen, dass der Film viel mehr zu bieten hat, freut mich sehr“, so Prochaska nach den ersten Reaktionen bei Filmfestivals. Er habe sich viel Rat von den Frauen in seinem Team geholt, um die Gefühlswelt seiner Hauptfigur akkurat hinzubekommen.