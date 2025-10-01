Reichste Österreicher haben riesigen CO2-Ausstoß

Kritik am Klimabonus

Die CO2-Steuern und deren Erhöhung sind laut Six und Schnetzer eine „extrem regressive“ Maßnahme. Der Klimabonus sei grundsätzlich sinnvoll gewesen, „er hatte aber mehrere Konstruktionsfehler“, so Schnetzer. So habe er die CO2-Bepreisung um ein Mehrfaches „überkompensiert. Seine Abschaffung sei aber die „stärkste repressive Komponente“ gewesen. Six wies außerdem auf die Vorbildfunktion des Staates hin, der ja auch Eigentümer sei. „Die öffentliche Hand muss eine Vorreiterrolle haben.“ Schnetzer plädierte unter anderem für einen kommunalen Klimainvestitionsfonds, der mit 1,3 bis 2,2 Milliarden Euro dotiert sein sollte.