Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Serienkritik

„House of Guinness“: Wenn das Bier politisch wird

Unterhaltung
27.09.2025 18:25
Tolle Kostüme und historisches Ambiente im Stil des 19. Jahrhunderts in Irland: „House of ...
Tolle Kostüme und historisches Ambiente im Stil des 19. Jahrhunderts in Irland: „House of Guinness“ punktet mit einer opulenten Ausstattung. Die Serie hat acht einstündige Folgen.(Bild: Netflix)

Mit „Peaky Blinders“ schuf Steven Knight eine der prägendsten Serien des letzten Jahrzehnts. Jetzt ist er mit einem Drama über die Nachfolge des Guinness-Imperiums in Irland zurück auf Netflix. An den Kult des Vorgängers kommt er nicht heran.

0 Kommentare

Es gibt kaum einen Serienfan, der „Peaky Blinders“ nicht vergöttert: Zwischen Dreck und Gewalt im Zwischenkriegs-Birmingham stieg darin die Familie Shelby zum kriminellen Imperium auf. Cillian Murphy wurde mit seiner Paraderolle des wortkargen Tommy Shelby zum Superstar, mittlerweile hat er einen Oscar zu Hause.

Jetzt wagte sich Serienmacher Steven Knight einmal mehr an eine historische Serie, die sich wie schon die „Peaky Blinders“ jedoch nur lose an die Fakten hält. Dieses Mal geht er noch weiter in die Vergangenheit zurück, „House of Guinness“ beginnt im Jahr 1868 in Dublin mit dem Tod des Familienoberhaupts des Bier-Klans und den Nachwehen für seine vier Kinder (Anthony Boyle, Louis Patridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea) die nach der Verlesung seines Testaments erst einmal selbst einen Schluck des eigenen Gebräus benötigen. Denn der Patriarch hat seine Nachfolge so geregelt, dass niemand zufrieden ist und sofort Machtkämpfe innerhalb der Familie beginnen. „House of Guinness“ erinnert über weite Strecken an eine Art „Succession“ des 19. Jahrhunderts. Doch die Serie beschäftigt sich auch sehr mit den schwierigen politischen Verhältnissen im damaligen Irland, ohne, dass eine Geschichtsstunde daraus wird.

Rafferty ist der Mann fürs Grobe für die reiche Familie, die sich selbst die Finger lieber nicht ...
Rafferty ist der Mann fürs Grobe für die reiche Familie, die sich selbst die Finger lieber nicht schmutzig macht.(Bild: Netflix)

Höhepunkt der Produktion ist ganz klar James Norton als Guinness-Fabrikleiter Sean Rafferty mit schwarzem Zylinder, losen Fäusten und einer ordentlichen Portion Sex-Appeal. Echte Serienfans erinnern sich noch an seine superbe Leistung in „Happy Valley“ und auch in dieser Serie sticht er die Kollegen mühelos aus. Kein Wunder, dass er als Kandidat für den nächsten James-Bond-Darsteller gehandelt wird

Lesen Sie auch:
Helen Mirren begeisterte mit ihrem Look bei der Premiere von „The Thursday Murder Club“ in ...
Cooler Style!
Helen Mirren stahl bei Netflix-Premiere allen Show
22.08.2025
Bitkom-Umfrage zeigt:
Streaming überholt erstmals klassisches Fernsehen
02.09.2025
Centineo fit für Rambo
Netflix-Hottie zeigt seine neuen Mega-Muskeln
26.08.2025

Alles in allem eine schwungvolle Serie mit Spannung und Tiefgang – um an die Coolness von „Peaky Blinders“ heranzukommen, ist sie aber einfach etwas zu glatt.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
124.764 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
112.723 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Steiermark
Als Babys vertauscht, nach 35 Jahren gefunden
110.502 mal gelesen
Jessica (links) und Doris haben sich gefunden. Die „Krone“ kennt ihre Geschichte. 
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
3246 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2877 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Außenpolitik
Meinl-Reisinger mit emotionaler Rede vor UNO
1291 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf