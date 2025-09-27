„House of Guinness“: Wenn das Bier politisch wird

Jetzt wagte sich Serienmacher Steven Knight einmal mehr an eine historische Serie, die sich wie schon die „Peaky Blinders“ jedoch nur lose an die Fakten hält. Dieses Mal geht er noch weiter in die Vergangenheit zurück, „House of Guinness“ beginnt im Jahr 1868 in Dublin mit dem Tod des Familienoberhaupts des Bier-Klans und den Nachwehen für seine vier Kinder (Anthony Boyle, Louis Patridge, Emily Fairn, Fionn O’Shea) die nach der Verlesung seines Testaments erst einmal selbst einen Schluck des eigenen Gebräus benötigen. Denn der Patriarch hat seine Nachfolge so geregelt, dass niemand zufrieden ist und sofort Machtkämpfe innerhalb der Familie beginnen. „House of Guinness“ erinnert über weite Strecken an eine Art „Succession“ des 19. Jahrhunderts. Doch die Serie beschäftigt sich auch sehr mit den schwierigen politischen Verhältnissen im damaligen Irland, ohne, dass eine Geschichtsstunde daraus wird.