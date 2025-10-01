Haaland hat „ein bisschen Angst vor dem Tod“

Besonders oft und intensiv kommen diese Gedanken kurz vor dem Schlafen. „Es ist ein bisschen beängstigend, wenn man vor dem Einschlafen allein im Bett liegt und denkt: Was passiert an dem Tag, an dem ich sterbe? Kommst du in den Himmel? Kommst du in die Hölle? Wohin gehst du?“, sagte der erfolgreichste norwegische Auswahltorschütze, der im Jahr 2019 für Red Bull Salzburg gespielt hat und zu Österreichs Fußballer des Jahres gewählt worden war.