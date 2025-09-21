Ein Filmstar mit Trisomie 21: „Pure Spielfreude“

In der neuen Komödie „Ganzer halber Bruder“ (ab sofort im Kino) spielen Nico Randel und Christoph Maria Herbst zwei ungleiche Brüder. Herbst erzählte der „Krone“ von der Erfahrung, mit einem Kollegen mit Trisomie 21 zu arbeiten: „Toll, wie frei von jedem Filter er war.“
„Krone“: Warum war es Ihnen wichtig, bei diesem Film dabei zu sein?Christoph Maria Herbst: Ich freue mich über Herausforderungen, und Aufgaben, die meinen Horizont weiten. Dieses Projekt fühlte sich so an: einen halbseidenen Immobilienbetrüger, der 2 Jahre einsaß und nicht resozialisierbar ist, hatte ich für mich bislang nicht auf dem Schirm. Zudem hatte ich große Lust, mit einem Kollegen zu arbeiten, der Trisomie 21 hat. Drehzeiten sind immer intensive Lebenszeiten, und die mit Nico zu verbringen, hatte ich große Lust.
Wie war das Kennenlernen mit Nico Randel?
Lecker. Wir trafen uns in seiner Lieblingseisdiele und haben Unmengen Spaghettieis verputzt. Das war erfrischend, süß und machte Spaß – nicht nur das Eis.
Wie haben Sie es erlebt, mit Nico zu drehen?
Anders als alles bisherige. Nico hat sich in alles mit voller Wucht und Leidenschaft reingestürzt. Pure Spielfreude. Ihn zu zügeln, war die Hauptaufgabe. Gelernt hab’ aber eher ich von ihm, als umgekehrt. Er war so frei von jedem Filter, so bauchgesteuert – das war toll. Da, wo manch einer erstmal analysiert, hat er einfach gemacht.
Was war das schönste Erlebnis, das Sie mit ihm hatten?
Da gibt es kein spezielles. Die ganze Zeit war besonders. Wir haben gelacht, gesungen, Quatsch gemacht. Und am Ende das eine oder andere Tränchen verdrückt.
Welche Lebenslektion haben Sie von Nico gelernt?
„Mach einfach. Spring ins Kalte – Du bringst genügend Wärme mit. Hab’ Spaß. Nutze jede Sekunde“, sowas in der Art.
Was hoffen Sie, werden die Kinobesucher von diesem Film mitnehmen?
Ich hoffe zunächst mal, dass sich die Menschen gut unterhalten fühlen. Das ist das Wichtigste. Wenn sie dann noch ins Grübeln kommen, und eine sogenannte „Behinderung“ mal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, sich überlegen, wer von den Beiden eigentlich der wirklich Behinderte ist, dann wäre das schon die halbe Miete. Ich hoffe, dass viele Menschen mit Beeinträchtigung den Film sehen werden. Sie werden feiern, dass sie nicht als klischeehaftes Abziehbild dargestellt werden.
Die beiden Brüder hören den ganzen Film über immer wieder das gleiche Lied. Sind Sie den „Sunny“-Ohrwurm inzwischen schon wieder losgeworden?
Zum Glück nicht. Ist einfach zu gut.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.