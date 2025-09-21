Ein Filmstar mit Trisomie 21: „Pure Spielfreude“

Was hoffen Sie, werden die Kinobesucher von diesem Film mitnehmen?

Ich hoffe zunächst mal, dass sich die Menschen gut unterhalten fühlen. Das ist das Wichtigste. Wenn sie dann noch ins Grübeln kommen, und eine sogenannte „Behinderung“ mal aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, sich überlegen, wer von den Beiden eigentlich der wirklich Behinderte ist, dann wäre das schon die halbe Miete. Ich hoffe, dass viele Menschen mit Beeinträchtigung den Film sehen werden. Sie werden feiern, dass sie nicht als klischeehaftes Abziehbild dargestellt werden.