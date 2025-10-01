Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

22 Mio. Euro Schulden

Steirische Technologiefirma meldet Insolvenz an

Steiermark
01.10.2025 15:27
Die Firma mit Sitz in Graz ist insolvent.
Die Firma mit Sitz in Graz ist insolvent.(Bild: Birbaumer Christof)

Die Insolvenz des steirischen Technologieunternehmens tectos GmbH trifft rund 50 Dienstnehmer. Mit über 22 Millionen Schulden und mehr als 1600 Gläubigern muss die Firma mit Sitz in Graz Konkurs anmelden. Eine Sanierung scheint nicht möglich.

0 Kommentare

Das Technologieunternehmen tectos GmbH hat am Mittwoch beim Landesgericht Graz ein Konkursverfahren beantragt, wie die Kreditschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870 schreiben. Betroffen sind etwa 50 Dienstnehmer und mehr als 1600 Gläubiger.

Tectos gibt es seit 2010, der Firmensitz ist in Graz. Die Geschäftsbereiche sind die Entwicklung, Erzeugung und der Vertrieb von Komponenten und Systemen für Motoren und Antriebe einschließlich Software. Damit wurden Kunden von Automobilherstellern über Turbinen- und Triebwerkshersteller im Bereich Aerospace bis hin zum Bereich Landwirtschaft bedient.

Investorensuche bisher ohne Erfolg
Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben in der Vergangenheit zu einem wesentlichen Teil über die Mehrheitsgesellschafterin AVV Investment GmbH finanziert. Jetzt fehlte es an einer Neufinanzierung. Auch Gespräche mit potenziellen externen Investoren haben bisher kein Ergebnis gebracht.

Lesen Sie auch:
SRT TransLog spezialisierte sich auf Schulbusfahrten, Taxifahrten und Krankentransporte ...
Kurz vor Ferien-Ende
Steirischer Schulbus-Betreiber meldet Konkurs an
03.09.2025

Laut KSV1870 stehen Passiva von etwa 22,3 Millionen Euro Aktiva von etwa 6,8 Millionen Euro gegenüber. Eine Sanierung wird nicht angestrebt.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
251.723 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
165.686 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.972 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1692 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1309 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf