Steirische Technologiefirma meldet Insolvenz an

Tectos gibt es seit 2010, der Firmensitz ist in Graz. Die Geschäftsbereiche sind die Entwicklung, Erzeugung und der Vertrieb von Komponenten und Systemen für Motoren und Antriebe einschließlich Software. Damit wurden Kunden von Automobilherstellern über Turbinen- und Triebwerkshersteller im Bereich Aerospace bis hin zum Bereich Landwirtschaft bedient.