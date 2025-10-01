Steirische Technologiefirma meldet Insolvenz an

Die Insolvenz des steirischen Technologieunternehmens tectos GmbH trifft rund 50 Dienstnehmer. Mit über 22 Millionen Schulden und mehr als 1600 Gläubigern muss die Firma mit Sitz in Graz Konkurs anmelden. Eine Sanierung scheint nicht möglich.
Das Technologieunternehmen tectos GmbH hat am Mittwoch beim Landesgericht Graz ein Konkursverfahren beantragt, wie die Kreditschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870 schreiben. Betroffen sind etwa 50 Dienstnehmer und mehr als 1600 Gläubiger.
Tectos gibt es seit 2010, der Firmensitz ist in Graz. Die Geschäftsbereiche sind die Entwicklung, Erzeugung und der Vertrieb von Komponenten und Systemen für Motoren und Antriebe einschließlich Software. Damit wurden Kunden von Automobilherstellern über Turbinen- und Triebwerkshersteller im Bereich Aerospace bis hin zum Bereich Landwirtschaft bedient.
Investorensuche bisher ohne Erfolg
Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben in der Vergangenheit zu einem wesentlichen Teil über die Mehrheitsgesellschafterin AVV Investment GmbH finanziert. Jetzt fehlte es an einer Neufinanzierung. Auch Gespräche mit potenziellen externen Investoren haben bisher kein Ergebnis gebracht.
Laut KSV1870 stehen Passiva von etwa 22,3 Millionen Euro Aktiva von etwa 6,8 Millionen Euro gegenüber. Eine Sanierung wird nicht angestrebt.
Kommentare
