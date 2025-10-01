Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wackelt gewaltig

Gigantische Welle zieht durch unsere Milchstraße

Wissenschaft
01.10.2025 19:31
Wie eine galaktische La-Ola-Welle tanzen die Sterne unserer Milchstraße durchs All.
Wie eine galaktische La-Ola-Welle tanzen die Sterne unserer Milchstraße durchs All.(Bild: ESA/Gaia/DPAC, S. Payne-Wardenaar, E. Poggio et al (2025))

Unsere Heimatgalaxie ist in Bewegung – und zwar auf eine Art, die selbst Astronomen verblüfft. Daten des europäischen Weltraumteleskops Gaia zeigen nun: Durch die Milchstraße zieht sich eine gigantische Welle, die Sterne über Zehntausende von Lichtjahren hinweg nach oben und unten bewegt.

0 Kommentare

„Wie ein Stein, der in einen Teich geworfen wird“, beschreiben Forscher der Europäischen Weltraumorganisation ESA das Phänomen, das einen großen Teil der äußeren Galaxienscheibe erfasst. Die Ergebnisse dazu haben sie im renommierten Fachjournal „Astronomy & Astrophysics“ veröffentlicht. 

Die Milchstraße dreht sich nämlich laut neuesten Erkenntnissen nicht nur um ihr Zentrum, sondern zeigt auch ein komplexes Wackeln – und nun diese bislang unbekannte Wellenbewegung. Die weißen Pfeile (siehe Bild oben) auf den Karten von Gaia verdeutlichen die Richtung der Sternbewegungen – leicht versetzt zu ihren vertikalen Positionen, genau wie man es von einer Welle erwarten würde.

Daten des Sternbeobachtungssatelliten Gaia zeigen, dass die gekrümmte galaktische Scheibe der ...
Daten des Sternbeobachtungssatelliten Gaia zeigen, dass die gekrümmte galaktische Scheibe der Milchstraße wackelt, ähnlich wie ein Kreisel.(Bild: ESA: Stefan Payne-Wardenaar)

Welle streckt sich über Großteil unserer Galaxie
„Das faszinierende daran ist nicht nur das 3D-Erscheinungsbild der Welle, sondern auch ihr wellenartiges Verhalten in der Bewegung der Sterne“, erklärt Eloisa Poggio, Astronomin am Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), die das Team leitete, das die Welle entdeckte. Die Welle erstreckt sich über mindestens 30.000 bis 65.000 Lichtjahre vom Galaxienzentrum, also über einen Großteil der Milchstraße.

Sterne „erinnern“ sich an Entstehung
Die Astronominnen und Astronomen konnten sie durch die Analyse junger Riesensterne und Cepheiden (pulsierende Riesensterne) aufspüren – Sterne, deren Helligkeit sich vorhersehbar verändert und die daher ideal für präzise Entfernungs- und Bewegungsmessungen geeignet sind. Diese Sterne scheinen sich an die Bewegung des Gases, aus dem sie entstanden sind, „zu erinnern“, wodurch die Welle in der Sternbewegung sichtbar wird.

Forscher rätseln über Ursache
Die Ursache dieser gigantischen Galaxienwelle bleibt unklar. Hypothesen reichen von einer Kollision mit einer Zwerggalaxie bis zu möglichen Zusammenhängen mit der deutlich kleineren Radcliffe-Welle (enorme, wellenförmige Kette aus Gaswolken), die vor etwa anderthalb Jahren in unmittelbarer Nähe der Sonne entdeckt wurde. Ob die große Welle und die Radcliffe-Welle miteinander verbunden sind, ist bislang offen.

Lesen Sie auch:
Die Beobachtungen der Forscher liefern eine klare Erkenntnis: Bereits eine Milliarde Jahre nach ...
Milchstraßen-Zwilling
Bahnbrechender Fund stellt Galaxienbildung infrage
20.04.2025
NASA-Entdeckung
Neue Hinweise: Gab es Leben auf dem Mars?
11.09.2025
Exoplanet überrascht
Forscher sind Leben im All so nah wie nie zuvor
17.04.2025

Dank der einzigartigen Messgenauigkeit von Gaia – Positionsbestimmungen in drei Dimensionen plus Bewegungen in alle Richtungen – konnten die Forscher die Welle erstmals sichtbar machen und in Karten von oben und von der Seite darstellen.

Johannes Sahlmann, Gaia-Projektwissenschaftler bei der ESA, betont: „Die bevorstehende vierte Datenveröffentlichung von Gaia wird noch genauere Positionen und Bewegungen enthalten. Das wird unser Verständnis dieser faszinierenden Merkmale unserer Heimatgalaxie weiter vertiefen.“

Porträt von Stephan Brodicky
Stephan Brodicky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ESA
Weltraumteleskop
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
253.492 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Ausland
Familienblutbad in München: Sohn erschießt Vater
213.434 mal gelesen
Ein Brand in einem Münchner Einfamilienhaus hat am Mittwoch einen Großeinsatz von Polizei und ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.984 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1709 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1329 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Mehr Wissenschaft
Jane Goodall
Legendäre Affenforscherin stirbt bei Vortragsreise
Wackelt gewaltig
Gigantische Welle zieht durch unsere Milchstraße
Krone Plus Logo
Gefährlicher Trend
Echt jetzt?! Warum auch Große am Schnuller nuckeln
Projekt der TU Graz
Forscher entdecken Plastikpartikel in Getreide
Artensterben in OÖ
„Früher hatten wir zehn Schwalbenpaare am Hof“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf