Gigantische Welle zieht durch unsere Milchstraße

„Wie ein Stein, der in einen Teich geworfen wird“, beschreiben Forscher der Europäischen Weltraumorganisation ESA das Phänomen, das einen großen Teil der äußeren Galaxienscheibe erfasst. Die Ergebnisse dazu haben sie im renommierten Fachjournal „Astronomy & Astrophysics“ veröffentlicht.

Die Milchstraße dreht sich nämlich laut neuesten Erkenntnissen nicht nur um ihr Zentrum, sondern zeigt auch ein komplexes Wackeln – und nun diese bislang unbekannte Wellenbewegung. Die weißen Pfeile (siehe Bild oben) auf den Karten von Gaia verdeutlichen die Richtung der Sternbewegungen – leicht versetzt zu ihren vertikalen Positionen, genau wie man es von einer Welle erwarten würde.