G‘scheit g‘scheat! Musicalstar singt nun Dialekt

Worum geht‘s?

Um möglichst viele Generationen anzusprechen, wird der vierstündige Konzertabend zu einer packenden emotionalen Reise. Im Fokus stehen Dorfkinder, die sich nach dem Stadtleben sehnen, und Stadtkinder, die ihr Glück auf dem Land suchen – wie etwa der junge Installateurgeselle „Peter“ (gespielt von Paul Csitkovics). Er liebt seinen Beruf und das Landleben in Oberpullendorf und ist unsterblich in seine Freundin „Anna“ (gespielt von Ilvy Schultschik) verliebt. Als diese ihm jedoch nach ihrer Matura eröffnet, dass sie für das Studium nach Wien ziehen und die Beziehung mit Peter beenden möchte, bricht für ihn die Welt zusammen. So steht er vor der Frage, ob er alleine zurückbleibt oder zusammen mit ihr in die verhasste Großstadt zieht.