Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lässiger Burgenländer

G‘scheit g‘scheat! Musicalstar singt nun Dialekt

Burgenland
01.10.2025 11:00
Das Konzert findet von 19 bis 23 Uhr im Festsaal des Rathauses in Oberpullendorf statt. Karten ...
Das Konzert findet von 19 bis 23 Uhr im Festsaal des Rathauses in Oberpullendorf statt. Karten sind über www.butzreineke.at erhältlich.(Bild: Butz &amp; Reineke)

Auf der Bühne trällert Musicaldarsteller Paul Csitkovics Hochdeutsch oder Englisch. Doch er kann auch anders! Am 9. Oktober gibt er im Rathaus Oberpullendorf mit seinem Künstlerkollektiv ein Konzert in breitem burgenländischen Dialekt. Sein Ziel: Sprachenvielfalt, Identität und Heimatgefühl stärken.

0 Kommentare

Im vergangenen Sommer brillierte Paul Csitkovics als Hauptdarsteller bei den Seefestspielen in Mörbisch. Im Erfolgsmusical „Saturday Night Fever“ schlüpfte der Oberpullendorfer in die Rolle des „Tony Manero“ und hinterließ beim Publikum mächtig Eindruck. Aber auch in Deutschland hat er sich bereits einen Namen gemacht – etwa als „Romeo“ im Musical „Romeo & Julia“, das im Theater des Westens in Berlin große Erfolge feierte.

Paul Csitkovics als „Tony Manero“ in „Saturday Night Fever“...
Paul Csitkovics als „Tony Manero“ in „Saturday Night Fever“...(Bild: Kurt Pinter)
... und als „Bernardo“ in „West Side Story“, ebenfalls bei den Seefestspielen in Mörbisch.
... und als „Bernardo“ in „West Side Story“, ebenfalls bei den Seefestspielen in Mörbisch.(Bild: zVg)

Nun startet der 30-Jährige mit seinem Lebensgefährten, dem norddeutschen Musicaldarsteller Fin Holzwart („Miss Saigon“) und seinen drei Volksopern-Kollegen Ilvy Schultschik, Marina Petkov und Ryta Tale, die ebenfalls Teil ihres Künstlerkollektivs „Butz & Reineke“ sind, ein echtes Herzensprojekt. „G‘scheit g‘scheat – g‘scheit g‘spüt“ heißt es und ist ein Dialekt-Konzert über fünf Menschen und die Frage: Wo bin ich daheim? Was bedeutet Heimat? Und: Was muss ich tun, um glücklich zu werden?

Persönlicher Hintergrund
So wie viele Menschen, die vom Land in die Stadt ziehen oder umgekehrt, spüren nämlich auch die fünf eine gewisse Zerrissenheit in sich. „Beide Leben und die aufgespaltenen Familien- und Freundeskreise unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Ein Umzug löst noch lange nicht alle Probleme“, sagen Csitkovics und Holzwirt in Anspielung auf die Akzeptanz individueller Lebenskonzepte. Um ein freies Leben führen zu können, müsse sich nämlich jeder die Frage stellen, ob er gesellschaftlichen Vorstellungen entsprechen will oder doch lieber seinem Herzen folgt.

Lesen Sie auch:
Im Sommer 2025 wird der Oberpullendorfer im Musical „Saturday Night Fever“ in Mörbisch zu sehen ...
Krone Plus Logo
In Dragqueen-Rolle
Pansexueller Musicaldarsteller sorgt für Furore
01.03.2025
New York in Mörbisch
Heiße Disco-Nächte am Neusiedler See
11.03.2025

Worum geht‘s?
Um möglichst viele Generationen anzusprechen, wird der vierstündige Konzertabend zu einer packenden emotionalen Reise. Im Fokus stehen Dorfkinder, die sich nach dem Stadtleben sehnen, und Stadtkinder, die ihr Glück auf dem Land suchen – wie etwa der junge Installateurgeselle „Peter“ (gespielt von Paul Csitkovics). Er liebt seinen Beruf und das Landleben in Oberpullendorf und ist unsterblich in seine Freundin „Anna“ (gespielt von Ilvy Schultschik) verliebt. Als diese ihm jedoch nach ihrer Matura eröffnet, dass sie für das Studium nach Wien ziehen und die Beziehung mit Peter beenden möchte, bricht für ihn die Welt zusammen. So steht er vor der Frage, ob er alleine zurückbleibt oder zusammen mit ihr in die verhasste Großstadt zieht.

Der Milliarden-Erbe „Sören“ wiederum (gespielt von Fin Holzwart) nimmt bereits vor seinem ersten Arbeitstag in der Investment-Firma seines Vaters Reißaus und geht auf Weltreise. Da er ohne Papis Geld nicht weit kommt, strandet er in Österreich, wo er auf die Südburgenländerin „Nanni“ (gespielt von Ryta Tale) trifft, die ein eigenes Nagel- und Lebensberatungsstudio betreibt und ein kunterbuntes Dating-Leben führt. Die Wienerin „Penka“ indes (gespielt von Marina Petkov) versucht den Vorstellungen ihrer bulgarischen Mutter gerecht zu werden und endlich einen Mann zu finden.

Hinten v.l.n.r.: Ilvy Schultschik (33) aus Katzelsdorf ist zurzeit auch in „West Side Story“ und ...
Hinten v.l.n.r.: Ilvy Schultschik (33) aus Katzelsdorf ist zurzeit auch in „West Side Story“ und „My Fair Lady“ zu sehen. Marina Petkov (33) aus Wien gab bereits Tinkerball in „Peter Pan“. Ryta Tale (32) aus dem Bezirk Oberwart stand schon in „Ein Käfig voller Narren“ auf der Bühne. Vorne: Fin Holwart spielt demnächst in „Ein deutsches Leben“ im Theater in der Josefstadt in Wien.(Bild: Butz &amp; Reineke)

Sehnsucht nach der Heimat
„Wir fünf hatten in den vergangenen Jahren alle das Glück, als Bühnendarsteller sehr erfolgreich zu sein. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir wollen unsere Kreativität aber nicht nur in fremdgesteuerte Projekte investieren, sondern auch eigene auf die Beine stellen“, erklärt das Quintett. Die Idee, Mundart-Musik zu schreiben und sich mit Identität und Heimat auseinanderzusetzen, kam Csitkovics im Zuge seiner beruflichen Reisen. „Wenn man auch im Ausland erfolgreich ist und merkt, dass man schon seit Monaten nicht mehr das Wort ‘Erdäpfel‘ in den Mund genommen hat, will man wieder zurück ins Burgenland“, gesteht er und lacht.

Auch Musicaldarstellerin und Drag Queen Ryta Tale, bekannt aus dem Volksopernstück „Ein Käfig voller Narren“ und von ihren Darbietungen bei der „Vienna Pride“, kennt diese Sehnsucht. Sie stammt aus dem Bezirk Oberwart, wohnt aber schon seit zehn Jahren in Wien: „In meiner Anfangszeit in der großen Stadt habe ich mir meinen südburgenländischen Dialekt fast zur Gänze abtrainiert. In den letzten Jahren finde ich immer mehr zu meinen sprachlichen Wurzeln zurück und merke, wie toll Mundart ist!“

Csitkovics Lebensgefährte Fin Holzwart stammt aus Bad Oldesloe zwischen Hamburg und der Ostsee: ...
Csitkovics Lebensgefährte Fin Holzwart stammt aus Bad Oldesloe zwischen Hamburg und der Ostsee: „Ich lebte einige Jahre in Köln und Berlin, fühle mich aber erst hier in Österreich zum ersten Mal wirklich daheim.“(Bild: Marco Sommer)

Liebeserklärung an das Burgenland
Um die verschiedenen Dialekte und Ausdrucksweisen zu würdigen – immerhin sind sie kulturell bedeutend und können den Horizont erweitern –steht der Konzertabend ganz im Zeichen der Sprachenvielfalt. Dafür wurden 15 neue Lieder komponiert und getextet, die im burgenländischen Lokalkolorit, aber auch auf Ungarisch, Burgenland-Kroatisch, Bulgarisch und im norddeutschen Schnack gesungen werden. 

Einer der Songs, „Itsch, ič oder ics“, ist sogar eine Mischung aus Burgenländisch, Ungarisch und Kroatisch. Er handelt von der vielschichtigen Geschichte des Landes:  „In den Ohren Fremder klingen Nachnamen im Burgenland oft gleich. Dabei stammen sie aus ganz anderen Sprachen“, sagt Csitkovics.

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
8° / 12°
Symbol stark bewölkt
Güssing
4° / 13°
Symbol wolkig
Mattersburg
7° / 11°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
7° / 13°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
6° / 12°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
248.811 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.698 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
124.764 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1677 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1160 mal kommentiert
Mehr Burgenland
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Krone Plus Logo
Kosten auf Friedhöfen
Gebühren für Gräber: Fair oder doch eine Abzocke?
Live in der Stadthalle
Volbeat: Mit gestohlenem Sound in den Rock-Olymp
Asyl und Migration
Burgenlands „klarer Kurs ist in Wien angekommen“
„Leute haben Angst“
Wie es bei Faserhersteller Lenzing weitergeht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf