Nach der Festnahme

27-Jähriger flüchtete von Polizeiinspektion

Burgenland
01.10.2025 16:00
Laut Polizei dauerte die Flucht in Mattersburg nur Minuten.
Laut Polizei dauerte die Flucht in Mattersburg nur Minuten.(Bild: Christian Schulter)

Auf dem Weg zur Toilette der Dienststelle attackierte der Verdächtige einen Beamten und konnte entkommen. Rasch wurde er wieder gefasst!

Der geflohene 27-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt. Im Visier der Justiz war er schon vor seiner Festnahme aufgrund eines gerichtsanhängigen Falles. Der Akt ist noch lange nicht geschlossen. Als am Dienstag gegen Abend zwei Gerichtsvollzieher bei der Wohnadresse des Mannes aufgetaucht sind, musste die Polizei zur Unterstützung einschreiten.

Beamten gerempelt
Der widerspenstige Verdächtige wurde auf die Dienststelle in Mattersburg gebracht, um weitere Erhebungen im Zuge einer Einvernahme durchführen zu können. Dazu kam es allerdings nicht. Der 27-Jährige gab vor, auf die Toilette zu müssen. Auf dem Weg zum WC ging er auf einen Polizisten los, rempelte ihn heftig und machte sich schnurstracks aus dem Staub.

Mann in Justizanstalt
Weit kam der Geflüchtete jedoch nicht. In der Nähe der Dienststelle in Mattersburg ist er von seinen Verfolgern in einem Pkw entdeckt und – noch einmal festgenommen worden. „Seine Flucht hat nur wenige Minuten gedauert“, berichtet die Landespolizeidirektion. Seit dem Vorfall in Mattersburg sitzt der 27-Jährige in der Justizanstalt Eisenstadt hinter Gittern. 

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
