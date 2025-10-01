27-Jähriger flüchtete von Polizeiinspektion

Beamten gerempelt

Der widerspenstige Verdächtige wurde auf die Dienststelle in Mattersburg gebracht, um weitere Erhebungen im Zuge einer Einvernahme durchführen zu können. Dazu kam es allerdings nicht. Der 27-Jährige gab vor, auf die Toilette zu müssen. Auf dem Weg zum WC ging er auf einen Polizisten los, rempelte ihn heftig und machte sich schnurstracks aus dem Staub.