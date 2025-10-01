Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

6 Schulen, 1 Leitung

Einzigartiger Schulcluster im Bezirk Neusiedl

Burgenland
01.10.2025 12:59
Die Lehrkräfte und Bürgermeister der Clustergemeinden. Vorne: Pamhagens Vize Reinhard Csida, die ...
Die Lehrkräfte und Bürgermeister der Clustergemeinden. Vorne: Pamhagens Vize Reinhard Csida, die Illmitzer Vizebürgermeisterin Heidi Galumbo, der Illmitzer Bürgermeister Maximilian Köllner, Cluster-Leiterin Brigitte Renner, der Pamhagener Bürgermeister Josef Tschida, sein Wallerner Kollege Ernst Oroszlan und die Apetloner Bürgermeisterin Silvia Pitzl.(Bild: Gemeinde Illmitz)

Vier Volksschulen und zwei Mittelschulen sind es, die im Bezirk Neusiedl am See seit dem heurigen Schuljahr zusammenarbeiten. Österreichweit ist das der größte Cluster  mit den meisten Bildungseinrichtungen, den es gibt. 

0 Kommentare

Konkret sind es 313 Schüler und 39 Lehrkräfte, plus einige Externe, die in dem Zusammenschluss dabei sind. „Insgesamt handelt es sich um 55 Personen“, weiß die Leiterin des Clusters, Brigitte Renner. 

Vier Gemeinden, vier Bürgermeister und vier Vizebürgermeister heißt es hier unter einen Hut zu bringen. Nicht zu vergessen auch die Pädagogen, die an den verschiedenen Standorten unterrichten – sowie Eltern und Schüler. Eine Herausforderung für Brigitte Renner. „Ich kann nicht an sechs Standorten gleichzeitig sein. Deshalb habe ich konkrete Bereichsleiter benannt, die Ansprechpartner an den Schulen sind“, erklärt sie. (Ihre Vertretung in Illmitz: Gabi Weinhandl, Volksschule Illmitz: Bettina Tschida, Volksschule Apetlon: Johanna Abraham, Mittelschule Pamhagen: Miriam Peck, Volksschule Pamhagen: Victoria Goldenits, VS Wallern: Elisabeth Novak) Ihr Büro ist an ihrer Stammschule in Illmitz. 

Für sie besteht ein Cluster aus gleichwertigen Teilen, die aber in Verbindung sind. Oder wie man auf der Homepage der Illmitzer Volksschule lesen kann: Wir sind so verschieden wie die Farben und gemeinsam sind wir bunt.

Einen Monat läuft das neue Konstrukt jetzt, der Start ist gut gelungen. Jede Schule hat auch Spezialisierungen, die weiter bestehen sollen und werden. In Illmitz und Apetlon sind es Nationalpark und Naturwissenschaften, in Pamhagen gibt es einen „E-Schwerpunkt“. Sprich: E-Learning, aber auch Englisch. Ein Vorteil für jeden Schüler: Er kann sich den Schwerpunkt aussuchen, wo er sich am wohlsten fühlt. 

Organisatorische Höchstleistung
Um alle Schulen „unter einen Hut“ zu bringen, gibt es auch eine Sekretärin, die für alle Schulen im Cluster zuständig ist. Einmal pro Woche hat die Brigitte Renner ein Jour Fix mit allen Bereichsleitern. Damit sie von Anfang an sieht, wo der Schuh drückt. „Jede Woche passiert dieses Treffen an einem anderen Standort. Damit sich niemand vernachlässigt fühlen kann“, so die Leiterin. Denn die Schulen sollen zusammenwachsen. 

In gesundem Ausmaß wachsen
Das muss allerdings in gesundem Ausmaß passieren. „Unser Nachwuchs hat Anspruch auf einen guten Unterricht. Dafür müssen sich aber auch die Lehrer wohlfühlen. Ich bin auch der Meinung, dass Lernen nur in Beziehung möglich ist. Kann man keine zu den Kindern aufbauen, wird auch der Lehrstoff schwer zu vermitteln sein.“ Das Ziel einer guten Schule muss es laut ihr sein, den Kindern die Freude am Lernen zu erhalten. „Kommunikation ist an einer Schule wichtig, dass es ein Miteinander gibt und dass auch jeder ein Mitspracherecht hat. Wir versuchen das in unserem Cluster umzusetzen“, so die Leiterin. 

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
8° / 12°
Symbol stark bewölkt
Güssing
4° / 13°
Symbol wolkig
Mattersburg
7° / 11°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
7° / 13°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
6° / 12°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

US-Präsident Donald Trump war auch auf die Stimmen einiger Demokraten angewiesen. Doch der ...
„Shutdown“, aber:
Trump und Kongressmitglieder werden weiter bezahlt
An Bord mehrerer Segelboote sind Webcams angebracht, die die Reise nach Gaza live im Internet ...
Wie reagiert Israel?
Gaza-Hilfsflotte erreichte „Hochrisikozone“
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
SPÖ-Sozialministerin
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
250.458 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
158.954 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Wirtschaft
Wer FinanzOnline nicht umstellt, riskiert Strafen
132.039 mal gelesen
Viele Nutzer verwenden beim Login bereits die ID-Austria – dennoch sind nun zahlreiche ...
Gericht
Weitere Ermittlungen gegen Burschen aus Fall Anna
1685 mal kommentiert
Einer der zehn Angeklagten im Prozess vergangene Woche
Innenpolitik
Schumann: „Wir haben keine Pensionen gekürzt“
1250 mal kommentiert
SPÖ-Ministerin Schumann – von der Gewerkschaft in ein Mega-Ressort mit vielen Baustellen und ...
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1173 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Burgenland
Lässiger Burgenländer
G‘scheit g‘scheat! Musicalstar singt nun Dialekt
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Krone Plus Logo
Kosten auf Friedhöfen
Gebühren für Gräber: Fair oder doch eine Abzocke?
Live in der Stadthalle
Volbeat: Mit gestohlenem Sound in den Rock-Olymp
Asyl und Migration
Burgenlands „klarer Kurs ist in Wien angekommen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf