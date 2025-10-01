Einzigartiger Schulcluster im Bezirk Neusiedl

In gesundem Ausmaß wachsen

Das muss allerdings in gesundem Ausmaß passieren. „Unser Nachwuchs hat Anspruch auf einen guten Unterricht. Dafür müssen sich aber auch die Lehrer wohlfühlen. Ich bin auch der Meinung, dass Lernen nur in Beziehung möglich ist. Kann man keine zu den Kindern aufbauen, wird auch der Lehrstoff schwer zu vermitteln sein.“ Das Ziel einer guten Schule muss es laut ihr sein, den Kindern die Freude am Lernen zu erhalten. „Kommunikation ist an einer Schule wichtig, dass es ein Miteinander gibt und dass auch jeder ein Mitspracherecht hat. Wir versuchen das in unserem Cluster umzusetzen“, so die Leiterin.