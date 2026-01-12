Verdächtige Packung Zucker überführte Drogenlenker

Die Vorarlberger Polizei führte in den vergangenen drei Tagen tagsüber in den Bezirken Bregenz, Dornbirn und Feldkirch Schwerpunktkontrollen durch. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Beeinträchtigungen durch Alkohol und Drogen gelegt. Begleitet wurden die Beamten von einem Polizeiarzt und einer deutschen Polizeistreife im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs. Insgesamt zog die Exekutive 29 Lenkerinnen und Lenker wegen Suchtmittelkonsums oder Alkoholisierung aus dem Verkehr.