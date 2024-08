18-jähriges ÖSV-Girl erleidet Bandscheibenvorfall

So hatte sich die 18-Jährige in den letzten Wochen ganz normal im Olympiazentrum Vorarlberg auf die neue Saison vorbereitet. „Als die Schmerzen zuletzt aber wieder stärker geworden sind, habe ich mich für eine weitere Untersuchung in Innsbruck entschieden“, sagt die Rauch-Racerin, die nach der Diagnose nicht um eine OP herumkommt. „Ich werde am 10. September noch einen Teil meiner Matura am Stamser Skigymnasium schreiben und dann zwei Tage später von Doktor Michael Gabl operiert.“ Eine echte Koryphäe, die einst schon Ex-Weltmeister Hannes Reichelt erfolgreich an der Wirbelsäule operierte.