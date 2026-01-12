Industriellenvereinigung drängt zum Handeln

Es sind vier Themenfelder, auf die sich die IVV in ihrem neuen Strategiepapier konzentriert. Ziel ist es, für die Weiterentwicklung des Industriestandorts Vorarlberg zu sorgen – unter zunehmend verschärften globalen Rahmenbedingungen. Bei einem Festakt im Lichtforum der Zumtobel Group in Dornbirn beleuchtete IVV-Präsident Elmar Hartmann vor rund 300 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung die neuen Schwerpunkte des Orientierungsrahmens „(V)orwärts in eine exzellente Zukunft – 2035+“.