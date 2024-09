ÖSV-Aufsteigerin muss Saison vor dem Start beenden

„Nachdem die Schmerzen weg sind, werde ich auch nicht operiert“, erklärt Leonie Lussnig. Bei der 18-Jährigen war Ende August ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert worden. „Nachdem ich am Dienstag am Skigymnasium in Stams noch meine Sportkunde-Matura geschrieben habe, wurde ich am Mittwoch im Innsbrucker Sanatorium Kettenbrücke, wo mich Doktor Gabl am Donnerstag hätte operiert werden sollen.“ Hätte! Nach ihrem Bandscheibenvorfall stellte Lussnig das Training ein. Das Resultat: Die Schmerzen waren nach zwei Wochen weg. „Und wenn keine Schmerzen da sind, wird eben auch nicht operiert.“