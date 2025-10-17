Die Winzer der Rot-Goldenen Traube auf einen Blick

Weinorte von Großhöflein bis Winden

Von klaren Verhältnissen geprägt ist ebenso das Mittelburgenland. Mehr als 90 Prozent der Reben tragen blaue Trauben, die Hälfte der Region gehört dem Blaufränkisch. Die Tradition geht zurück bis auf Karl den Großen, einen Reformer des Weinbaus. Ob Weiß oder Rot – ein ideales Umfeld für spannungsgeladene Gaumenfreuden ist der Leithaberg, der „Charakterweine vom Muschelkalk“ hervorbringt. Wie an einer Kette sind über mehr als 30 Kilometer die Weinorte von Großhöflein und Eisenstadt bis Winden und Jois aufgefädelt.