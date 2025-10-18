Muss Waldstück am Stadtrand für Weingut weichen?

Mehr Informationen gefordert

Kritischer sieht die Sache SPÖ-Klubchef Christoph Fertl. Die Fläche werde damit vom Wald zum Gewerbegebiet umgewidmet. Zwar werde es wahrscheinlich strenge Auflagen geben, es sei aber zu hinterfragen, ob es in Eisenstadt nicht besser geeignete Plätze gebe. Man sei nicht gegen die Ansiedelung, aber die Bevölkerung und die Anrainer müssten eingebunden werden, so Fertl. Wenn dies nicht durch die Stadt erfolge, werde er selbst eine Umfrage durchführen. Bei der Gemeinderatssitzung am Montag will er zudem mehr Informationen einfordern.