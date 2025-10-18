Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Anrainer in Sorge

Muss Waldstück am Stadtrand für Weingut weichen?

Burgenland
18.10.2025 08:58
Auf der linken Seite befindet sich das Landesstudio, auf der rechten soll das Weingut gebaut ...
Auf der linken Seite befindet sich das Landesstudio, auf der rechten soll das Weingut gebaut werden.(Bild: Christoph Miehl, Krone KREATIV)

Eisenstadt wächst – aber auch in die richtige Richtung? Diese Frage stellen sich manche angesichts der Pläne, am Stadtrand ein Stück Wald für ein Bauprojekt umzuwidmen. Die betroffenen Anrainer befürchten negative Folgen durch die Ansiedelung des Betriebs.

0 Kommentare

Das Grundstück befindet sich gegenüber dem ORF-Landesstudio und soll künftig ein Bio-Weingut beherbergen. In den Unterlagen zur Änderung des Flächenwidmungsplans ist zu lesen, dass es sich um einen Eisenstädter Betrieb handelt, der in der Vergangenheit in eine Nachbargemeinde ausweichen musste und jetzt zurück in die Landeshauptstadt möchte.

Nur „Überlegungen“
Im Rathaus wird erklärt, es handle sich rein um „raumplanerische Überlegungen – nicht um ein konkretes Projekt. Ziel ist es, einem nachhaltigen Bio-Betrieb grundsätzlich die Ansiedlung im Grünland zu ermöglichen, ohne dabei Baugrenzen zu öffnen.“

Mehr Informationen gefordert
Kritischer sieht die Sache SPÖ-Klubchef Christoph Fertl. Die Fläche werde damit vom Wald zum Gewerbegebiet umgewidmet. Zwar werde es wahrscheinlich strenge Auflagen geben, es sei aber zu hinterfragen, ob es in Eisenstadt nicht besser geeignete Plätze gebe. Man sei nicht gegen die Ansiedelung, aber die Bevölkerung und die Anrainer müssten eingebunden werden, so Fertl. Wenn dies nicht durch die Stadt erfolge, werde er selbst eine Umfrage durchführen. Bei der Gemeinderatssitzung am Montag will er zudem mehr Informationen einfordern.

Lesen Sie auch:
Ab dem kommenden Jahr soll die Kurzparkzone in der Oberwarter Innenstadt wieder überwacht ...
Parken bald teurer
Stadt Oberwart weitet Kurzparkzonen deutlich aus
18.10.2025
Wohnbau unter Kuratel
„Neue Eisenstädter“: Grünes Licht für U-Ausschuss
17.10.2025

Die Grünen vermissen ebenfalls Informationen und wollen abseits der Debatte um das Weingut Umwidmungen erschweren. Geht es nach ihnen, sollen Umwidmungen außerhalb der dauerhaften Siedlungsgrenze künftig nur per Zweidrittelmehrheit möglich sein. Die Siedlungsgrenze sei gezogen worden, um Grüngürtel, Leithagebirge und Waldfläche langfristig zu sichern, so Grünen-Klubobfrau Samara Sánchez Pöll.

Wenig Freude bei Anrainerin
Beim Lokalaugenschein vor Ort meint eine betroffene Anrainerin, sie sei gegen die Pläne – und sie sei nicht die einzige. Sie befürchtet eine weitere Zunahme des Verkehrs, schon jetzt halte sich niemand an die 30er-Zone. Ihr selbst seien beim Bau viele Steine in den Weg gelegt worden, beim Weingut gehe hingegen offenbar vieles einfacher und schneller, meint sie.

Stadt betont Transparenz
Die Stadt weist solche Vorwürfe zurück: „Sämtliche Verfahren sind transparent, nachvollziehbar und unterliegen einer mehrfachen fachlichen Prüfung durch die zuständige Landesabteilung. Angesichts dieser klaren und kontrollierten Abläufe besteht keinerlei Raum für unsachliche Einflussnahme.“ Weiters wird auf ein Gutachten verwiesen, laut dem „keine Beeinträchtigungen für Anrainer zu erwarten sind und die raumplanerischen Zielsetzungen eingehalten werden“.

Porträt von Christoph Miehl
Christoph Miehl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
11° / 13°
Symbol wolkig
Güssing
9° / 15°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
9° / 13°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
10° / 13°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
10° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.693 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Oberösterreich
Wie Kind (12) statt Monsterspinne ein Reh erlegte
92.670 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ein Rehkitz wurde irrtümlich im Bogensportpark im Mühlviertel erschossen.
Adabei Österreich
Verena Scheitz: AMS wollte sie zum Bau schicken
91.644 mal gelesen
Verena Scheitz sprach in „Willkommen Österreich“ über ein skurriles Jobangebot vom AMS.
Mehr Burgenland
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Befragung der Bürger
Verkehr in Rust könnte weiter gebremst werden
Bei Kontrolle
Sattelzug mit kaputten Bremsen und Reifen gestoppt
„Wir fürs Tier“
Hilfe gesucht: Katzenhaus platzt aus allen Nähten
Zehn Fälle bekannt
Steirische Polizei forscht Serieneinbrecher aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf