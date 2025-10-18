Ein „Mitmach-Buch“ über Besuchskontakte

Zwei, die das wissen, sind Trixi Gross und Petra Karacsony. Sie sind zertifizierte Besuchsbegleiterinnen und arbeiten beide in verschiedenen Kontexten mit Pflegekindern und ihren Familien. Kennengelernt haben sich die beiden bei der Qualifizierungsmaßnahme für Pflege- & Adoptiveltern.

Aus diesem Wissen und ihrer Arbeit ist jetzt ein gemeinsames Buch zu dem Thema entstanden. In „Hilda sieht ihre Familie anders“ geht es um die fünfjährige Hilda. Sie lebt nicht bei ihrer leiblichen Mama, sondern in einer Pflegefamilie. „Wir erleben in unserer täglichen Arbeit, dass die Besuchskontakte, sprich, wenn Kinder ihre leiblichen Eltern treffen, oft eine große Herausforderung für die Pflegefamilien darstellen“, erklären die beiden.