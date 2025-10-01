Trauriger Rekord: Zahl der Verkehrstoten gestiegen

Auch in Vorarlberg kamen heuer bereits mehr Menschen im Straßenverkehr ums Leben – mit elf um vier mehr als in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Im Bundesländer-Vergleich ist das gemeinsam mit Wien der niedrigste Wert, trotzdem ist jeder Tote einer zu viel. Die größte Opfergruppe in Vorarlberg waren mit vier tödlich verunglückten Personen Pkw-Fahrer oder -Beifahrer. Drei Menschen verunglückten mit dem Motorrad tödlich, zwei mit dem Fahrrad und jeweils eine Person mit Moped und E-Bike.