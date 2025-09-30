Hollersbach steht seit einem Jahr ohne Greißler da

Vor knapp einem Jahr ging in Hollersbach eine Ära zu Ende. Die weit herum beliebte Kramerin Gudrun Lindner sperrte ihr Geschäft für immer zu. Seither gibt es im Ort keinen Nahversorger mehr. Der örtliche Bäcker versorgt mit Brot und Jause. Für größere Einkäufe müssen die Hollersbacher aber nach Mittersill pendeln.