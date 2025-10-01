Antworten auf Anfragen: „Transparenz geht anders“

Mit September sollte das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) für das Ende des Amtsgeheimnisses sorgen. Bürger sollen so an Informationen kommen, die in den Schubladen der Ämter verstauben. Simon Heilig-Hofbauer (Grüne) kämpft seit Monaten vergeblich um die Herausgabe von Gutachten des abgesagten Milliardenprojekts S-Link. Nun bekam er dazu von der Projektgesellschaft und vom Land, an die er IFG-Anfragen gestellt hatte, Absagen – teils mit fadenscheinigen Argumenten.