Elch „Emils“ Reise geht in einem Kinderbuch weiter

„Emil“ packt das Heimweh

Auch Manfred Voglmaier aus Rosenheim (D) verfolgte die Reise von „Emil“ über die sozialen Medien und machte das Tier nun zu einem Kinderbuchheld: „In der Erzählung stammt ,Emil‘ aus Schweden. Nachdem er sich nach Wien verirrt, findet er auf einer Alm in den Alpen viele neue Freunde. Doch bald packt ihn das Heimweh – und so macht er sich auf den Weg zurück nach Hause.“