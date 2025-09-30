Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fiktive Abenteuer

Elch „Emils“ Reise geht in einem Kinderbuch weiter

Oberösterreich
30.09.2025 08:00
Viele Kilometer war „Emil“ durch Nieder- und Oberösterreich gewandert, eher er betäubt wurde.
Viele Kilometer war „Emil“ durch Nieder- und Oberösterreich gewandert, eher er betäubt wurde.(Bild: Imre Antal)

Die Faszination für den vierbeinigen, wandernden Exoten „Emil“, der wochenlang ganz Österreich in Atem gehalten hat, lässt nicht nach. Der Autor und Illustrator Manfred Voglmaier widmete dem großen Vierbeiner, der über Nacht ungewollt zum Medienstar wurde, einen eigenen Band.

0 Kommentare

Sechs Tage ist es her, dass Elch „Emil“ in der Nähe der Autobahnauffahrt in Sattledt in Oberösterreich professionell betäubt und mit einem Anhänger zur tschechischen Grenze gebracht wurde. Dort wurde er freigelassen und soll wieder ganz ein Wildtier werden – ohne ständige Belagerung von Schaulustigen oder Polizeiaufsicht.

Aktuell in Bayern unterwegs
Die Faszination für den Vierbeiner ist seither aber nicht gerade weniger geworden. Mittlerweile hat der berühmteste Elch weit und breit auch seinen eigenen Wikipedia-Artikel, und in den sozialen Medien wird weiterhin fleißig über den aktuellen Standort und Gesundheitszustand des Tieres gerätselt. Zuletzt gesehen wurde „Emil“ übrigens am Wochenende im Nationalpark Bayerischer Wald.

Lesen Sie auch:
„Emil“ wurde zum positiven Star des Sommers und war mehrere Wochen in Nieder- und Oberösterreich ...
3 Länder in 3 Tagen
Neuigkeiten von „Emil“: Er wurde in Bayern geortet
27.09.2025
Er wandert weiter
Seit seiner Betäubung ist Elch „Emil“ ungenießbar
23.09.2025

„Emil“ packt das Heimweh
Auch Manfred Voglmaier aus Rosenheim (D) verfolgte die Reise von „Emil“ über die sozialen Medien und machte das Tier nun zu einem Kinderbuchheld: „In der Erzählung stammt ,Emil‘ aus Schweden. Nachdem er sich nach Wien verirrt, findet er auf einer Alm in den Alpen viele neue Freunde. Doch bald packt ihn das Heimweh – und so macht er sich auf den Weg zurück nach Hause.“

Aus „Emil“ wurde nun auch ein Kinderbuchheld.
Aus „Emil“ wurde nun auch ein Kinderbuchheld.(Bild: Manfred Voglmaier)
„Emil“ und seine Freunde
„Emil“ und seine Freunde(Bild: Manfred Voglmaier)

Unterwegs erlebt „Emil“ natürlich spannende Abenteuer, „bis er schließlich glücklich bei seinen Freunden ankommt“, erklärt der Autor und Illustrator, für den es das erste eigene Buch überhaupt ist. Für die Bebilderung griff er auf die Künstliche Intelligenz zurück.

Kinderbuchautor und Illustrator Manfred Voglmaier
Kinderbuchautor und Illustrator Manfred Voglmaier(Bild: Voglmaier)

Autor hofft auch auf filmische Umsetzung
Und wie im echten Leben ist „Emils“ Geschichte nicht fertig erzählt. „Ich habe Ideen für ein zweites und drittes Buch. Meine Vision wäre, dass die Reise von ,Emil‘ als Animationsfilm veröffentlicht wird“, hat Voglmaier große Pläne.

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
124.527 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
106.194 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Ausland
Artistin stürzt vor Zirkusbesuchern in den Tod
105.815 mal gelesen
Viele Besucher, die den dramatischen Vorfall miterlebten, verließen den Saal noch vor Eintreffen ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1444 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1324 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1162 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Oberösterreich
Fiktive Abenteuer
Elch „Emils“ Reise geht in einem Kinderbuch weiter
Krone Plus Logo
Tragödie um Sohn:
„Schmetterling verfolgte uns nach Benedikts Tod“
Rettung aus Auto
Klägliches Miauen führte zu „verzwicktem“ Kätzchen
Notarztflug ins Spital
Monteur verlor Gleichgewicht und stürzte zu Boden
Krone Plus Logo
„Krone“ war vor Ort
Lenzing kürzt 600 Jobs: „Ein Schlag ins Gesicht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf