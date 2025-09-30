Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haftstrafe ausgefasst

Schimpftiraden von Serien-Straftäter vor Gericht

Vorarlberg
30.09.2025 17:31
Vor einem Monat hatte der Richter die Verhandlung abgebrochen und den 26-jährigen Afghanen wegen ...
Vor einem Monat hatte der Richter die Verhandlung abgebrochen und den 26-jährigen Afghanen wegen ungebührenden Verhaltens direkt vom Gerichtssaal in U-Haft gesteckt.(Bild: Dorn Chantall)

Im Schwurgerichtssaal in Feldkirch herrschte am Dienstag alles andere als Ruhe. Ein 26-jähriger Afghane, längst kein unbeschriebenes Blatt mehr, stand wegen einer ganzen Palette an Delikten vor Gericht. Die Liste reicht von gefährlicher Drohung über Körperverletzung bis hin zu versuchter Nötigung.

0 Kommentare

Das Urteil nach der Verhandlung: ein Jahr Haft – nicht rechtskräftig – sowie 900 Euro Schmerzengeld und Schadenersatz. Bei dem Vorfall stand ein wilder Milieustreit am Bahnhof Dornbirn-Schoren im Mittelpunkt. „Ich schlag dich krankenhausreif!“, hatte der Angeklagte einem Rivalen zunächst via „WhatsApp“ gedroht.

Und es blieb nicht bei Worten: Mit einem Ladekabel prügelte er dann auf einen Kontrahenten ein, entriss ihm das Handy und warf es kurzerhand in die Dornbirner Ach. Auch ein Busfahrer wurde zum Opfer. Weil er dem 26-Jährigen die Mitfahrt verweigerte, trat dieser auf ihn ein und drohte: „Ich brech dir die Nase!“

Mit Ausschluss gedroht
Vor Gericht gab sich der Afghane alles andere als einsichtig. Immer wieder warf er mit Beschimpfungen in Richtung der Mitangeklagten um sich. Wie bereits in der ersten Verhandlung vor einem Monat, musste Richter Dietmar Nußbaumer auch diesmal den respektlosen und aggressiven Delinquenten mehrfach zur Raison zwingen: „Sollten Sie nicht sofort still sein, schließe ich Sie von der Verhandlung aus!“

Das Strafregister des Afghanen spricht unterdessen Bände – zahlreiche Einträge, der Aufenthaltstitel längst aberkannt. In Österreich gilt er nur noch als „geduldet“. Im Prozess behauptete er, „nicht ganz richtig im Kopf“ zu sein. Alkohol, Provokationen und ein massives Aggressionsproblem dürften schlussendlich die Eskalationen ausgelöst haben.

Doch nicht nur er musste sich verantworten: Auch drei weitere Beteiligte kassierten Schuldsprüche wegen Körperverletzung, wenn auch mit teils bedingten Strafen. Einer der Mitstreiter kam mit einem Freispruch davon. 

Porträt von Chantal Dorn
Chantal Dorn
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 12°
Symbol leichter Regen
Bludenz
8° / 13°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
10° / 14°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
8° / 14°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
186.455 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
145.829 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
110.564 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1147 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Panne sorgt für Wirbel
„Smartwatch-Revolution“ nach „Wechsel-Drama“?
Historische Quote
50% Frauen im Landtag: Das gibts nur in Vorarlberg
Gelungener Auftakt
Grabher gibt in Kalabrien gerade mal vier Games ab
Haftstrafe ausgefasst
Schimpftiraden von Serien-Straftäter vor Gericht
Kinderbetreuung:
„Ohne private Einrichtungen leidet die Qualität!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf