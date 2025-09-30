Schimpftiraden von Serien-Straftäter vor Gericht

Mit Ausschluss gedroht

Vor Gericht gab sich der Afghane alles andere als einsichtig. Immer wieder warf er mit Beschimpfungen in Richtung der Mitangeklagten um sich. Wie bereits in der ersten Verhandlung vor einem Monat, musste Richter Dietmar Nußbaumer auch diesmal den respektlosen und aggressiven Delinquenten mehrfach zur Raison zwingen: „Sollten Sie nicht sofort still sein, schließe ich Sie von der Verhandlung aus!“