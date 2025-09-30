Kufsteiner Bankräuber muss länger ins Gefängnis

Der junge Tiroler stürmte im November 2024 mit einer echt aussehenden Softgun eine Bankfiliale in Kufstein. „Put the money out“, rief er und erbeutete 19.700 Euro. Mietrückstände sowie seine Drogensucht nannte er bei der Verhandlung am Innsbrucker Landesgericht als Motive. Das Urteil lautete auf zwei Jahre Haft, die Staatsanwaltschaft berief jedoch dagegen.