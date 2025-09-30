Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Historische Quote

50% Frauen im Landtag: Das gibts nur in Vorarlberg

Vorarlberg
30.09.2025 18:00
Claudia Gamon (l.) mit Katharina Fuchs (re.) – und Fabienne Lackner komplettiert das pinke ...
Claudia Gamon (l.) mit Katharina Fuchs (re.) – und Fabienne Lackner komplettiert das pinke Frauen-Trio.(Bild: NEOS Vorarlberg)

Ab Mittwoch werden dem Vorarlberger Landtag erstmals seit Bestehen exakt 50 Prozent Frauen angehören. In keinem anderen österreichischen Landesparlament ist das weibliche Geschlecht so stark vertreten.

0 Kommentare

Frauenpower ist bei den Vorarlberger NEOS nichts Neues: Als die Pinken bei ihrer ersten Landtagswahl im Jahr 2014 mit zwei Mandaten ins Landesparlament einzogen, waren es zwei Frauen, die fast fünf Jahre lang die Fahnen der NEOS hochhielten.

Für Sabine Scheffknecht und Martina Pointner war dies nicht immer einfach. Zum einen verfügte die neue Partei damals kaum über Strukturen, zum anderen musste das Duo auch ohne Klubstatus – den gibt es erst ab drei Mandaten – auskommen. Entsprechendes Personal im Hintergrund fehlte also, weiters mussten die beiden Frauen die zahlreichen Ressorts unter sich aufteilen. In Anbetracht dieser Voraussetzungen meisterten die Damen ihre Aufgaben hervorragend – auch wenn sie von den männlichen Kollegen oft belächelt oder schlicht „überbrüllt“ wurden.

Zitat Icon

Bildung ist der zentrale Schlüssel, um gut miteinander leben zu können. Den Kindern muss Chancengleichheit geboten werden.

Katharina Fuchs, NEOS

Bild: NEOS Vorarlberg

Besonders bemerkenswert: Nach der Konstituierung im Herbst 2014 gehörten dem Vorarlberger Landtag 22 Männer und nur zwölf Frauen an. Gut zehn Jahre später hat sich der Wind komplett gedreht. Bei der konstituierenden Landtagssitzung im Herbst 2024 wurden 17 Männer und 15 Frauen angelobt. Großen Anteil an der hohen Frauenquote hat die ÖVP: Von 15 Mandaten gingen neun an Kandidatinnen und nur sechs an die männlichen Mitstreiter. Völlig aus dem Trend fällt übrigens der kleine Regierungspartner: Die FPÖ ist mit acht Männern und nur drei Frauen im Landesparlament vertreten.

Wechsel bei den NEOS sorgt für Gleichstand
Die höchste Frauenquote – nämlich 100 Prozent – wird ab Mittwoch die Fraktion der NEOS haben. Garry Thür scheidet aus beruflichen Gründen aus dem Parlament aus. Die Bregenzerwälderin Katharina Fuchs wird sein Mandat übernehmen und auch dafür sorgen, dass erstmals in der Geschichte des Vorarlberger Landtags gleich viele Frauen wie Männer vertreten sein werden.

„Absicht war das natürlich nicht – ich bin einfach die nächste auf der Liste“, meinte Katharina Fuchs. Bereits am Dienstag präsentierte die Vizebürgermeisterin aus Langenegg ihre politischen Vorhaben: „Mein Lebensziel war es nicht, Politikerin zu werden. In meiner Heimatgemeinde habe ich aber gesehen, was man erreichen kann.“

Bereits seit Jahren gebe es dort etwa eine Kleinkindbetreuung. Und die meisten Vorhaben seien auf Familienfreundlichkeit geprüft worden. Ähnlich wie ihre Mentorin Sabine Scheffknecht will sich die zweifache Mutter im Landtag für Bildungsthemen einsetzen. „Bildung ist der zentrale Schlüssel, um gut miteinander leben zu können. Spracherwerb, Teilhabe und die Förderung individueller Stärken müssen im Vordergrund stehen und den Kindern muss Chancengleichheit geboten werden.“ Ein besonderes Auge will sie auf jene Kinder haben, die von Armut bedroht sind – das betreffe derzeit rund 12.000 Familien im Ländle.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 12°
Symbol leichter Regen
Bludenz
8° / 13°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
10° / 14°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
8° / 14°
Symbol leichter Regen

krone.tv

Zum Glück hatte es geregnet und das Opfer hatte einen Regenschirm dabei.
Vorfall in Indien
Mann wehrt Bärenangriff ab – mit Regenschirm
Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
186.455 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
145.829 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
110.564 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1334 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1170 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Nächste saftige Teuerung bei Lebensmitteln
1147 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Historische Quote
50% Frauen im Landtag: Das gibts nur in Vorarlberg
Gelungener Auftakt
Grabher gibt in Kalabrien gerade mal vier Games ab
Haftstrafe ausgefasst
Schimpftiraden von Serien-Straftäter vor Gericht
Kinderbetreuung:
„Ohne private Einrichtungen leidet die Qualität!“
Millionengrab
Montforthaus wird zum Fass ohne Boden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf