Thunberg nach Segelboot-Aktion abgeschoben

Die israelische Armee hatte das Segelschiff Madleen auf dem Weg in den Gazastreifen am frühen Montagmorgen abgefangen – nach Angaben des Bündnisses Freedom Flotilla Coalition rund 200 Kilometer von der Küste des Gazastreifens in internationalen Gewässern. Erst am Montagabend war das Schiff dann in der israelischen Hafenstadt Ashdod eingelaufen. Laut israelischem Außenministerium wurden die Aktivisten von Konsuln aus ihren jeweiligen Heimatländern am Flughafen empfangen. An Bord der „Madleen“ waren Personen aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, der Türkei sowie Brasilien.