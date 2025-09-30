Wo einst Wasser wich, kehrt das Leben zurück

Das Hochmoor Schrems ist mehr als ein Naturschutzgebiet. Es ist ein stiller Held im Kampf gegen den Klimawandel, ein Rückzugsort für seltene Tiere und Pflanzen und ein Ort zum Staunen und Lernen. Wer hier durch das wieder erwachte Moor geht, spürt die Kraft der Natur – und die Hoffnung, dass auch geschädigte Landschaften eine zweite Chance bekommen können.