Rodelausflug in das Gaistal zur Hämmermoosalm

Dieser Wandervorschlag eignet sich ganz besonders für Familien mit Kleinkindern. Und zur Krönung gibt es eine nette Rodelpartie auf einer Bahn, die sich auch für wenig Geübte gut eignet.
Die Hämmermoosalm ist die erste bewirtschaftete Alm im pittoresken Gaistal. Vor allem seit der Übernahme durch neue Pächter stellt sie wieder ein feines Ziel dar und erhielt auch schon kulinarische Auszeichnungen.
Weil Gehzeit und Höhenmeter überschaubar sind, bietet sich der Ausflug dorthin speziell für Eltern mit noch jungen Sprösslingen an. Und auch der Rodelweg beinhaltet keinerlei Schwierigkeiten. Die Bahn war am Mittwoch trotz des bisherigen Schneemangels tadellos befahrbar und am Donnerstag und Freitag gab es wohl ein bis zwei Portionen Neuschnee.
Wir überqueren jedenfalls beim Infohäuschen bezeichnet die Brücke und wandern den Fahrweg hinauf. Schon rasch gäbe es rechts eine alternative Route über den Ganghoferweg zu unserem Ziel. Mit der Rodel bleiben wir aber am Fahrweg.
Der zieht gemütlich und ohne nennenswerte Richtungsänderung im Tal ansteigend einwärts. Bei einer Wegteilung halten wir uns rechts nach oben, jetzt geht es ein Stück im Wald empor. Wieder im freien Gelände trifft die Rodelbahn auf den Ganghoferweg – es geht hier gleichbleibend sanft hinauf bis zur stattlichen Hämmermoosalm.
Im Hintergrund ragen die Wettersteinwände empor, vor uns zeigt sich die Rückseite der Hohen Munde, die Blicke schweifen auch ins Karwendel. Lediglich die Sonne gibt sich hier um diese Jahreszeit noch zurückhaltend.
Schließlich rodeln wir gemütlich die nur knapp zwei Kilometer zurück hinunter zum Parkplatz.
