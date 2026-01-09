Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nix wie los

Rodelausflug in das Gaistal zur Hämmermoosalm

Tirol
09.01.2026 17:00
Die Hämmermoosalm liegt im freien Gelände vor den Wettersteinwänden.
Die Hämmermoosalm liegt im freien Gelände vor den Wettersteinwänden.(Bild: Peter Freiberger)

Dieser Wandervorschlag eignet sich ganz besonders für Familien mit Kleinkindern. Und zur Krönung gibt es eine nette Rodelpartie auf einer Bahn, die sich auch für wenig Geübte gut eignet.

0 Kommentare

Die Hämmermoosalm ist die erste bewirtschaftete Alm im pittoresken Gaistal. Vor allem seit der Übernahme durch neue Pächter stellt sie wieder ein feines Ziel dar und erhielt auch schon kulinarische Auszeichnungen.

Im Südwesten zeigt sich die Hochwand.
Im Südwesten zeigt sich die Hochwand.(Bild: Peter Freiberger)

Weil Gehzeit und Höhenmeter überschaubar sind, bietet sich der Ausflug dorthin speziell für Eltern mit noch jungen Sprösslingen an. Und auch der Rodelweg beinhaltet keinerlei Schwierigkeiten. Die Bahn war am Mittwoch trotz des bisherigen Schneemangels tadellos befahrbar und am Donnerstag und Freitag gab es wohl ein bis zwei Portionen Neuschnee.

Daten & Fakten

  • Talort: Leutasch, Ortsteil Klamm (1172 m)
  •  Ausgangspunkt: gebührenpflichtiger Parkplatz P 5 („Salzbach“, rund 1230 m) im Gaistal (erreichbar vom Leutascher Ortsteil Klamm)
  • Strecke: Fahrweg, Rodelweg (theoretisch Verkehr möglich)
  • Ausrüstung: feste Schuhe, eventuell Grödel, Rodel
  • Voraussetzung: keine besonderen Voraussetzungen erforderlich
  • Kinder: ab dem Babyalter
  • Rodeln: ja
  • Einkehrmöglichkeit: Hämmermoosalm (1417 m), Mittwoch Ruhetag, T 05214/ 20224, www.die-haemmermoos.com/
  • Öffis: Fahrt mit der Karwendelbahn nach Seefeld, Linienbus 433 vom Bahnhof bis direkt zum Ausgangspunkt
  • Höhenunterschied: rund 200 Höhenmeter
  • Länge: knapp zwei Kilometer (Ausgangspunkt – Hämmermoosalm)
  • Gehzeit: rund 45 Minuten (Ausgangspunkt – Hämmermoosalm)

Wir überqueren jedenfalls beim Infohäuschen bezeichnet die Brücke und wandern den Fahrweg hinauf. Schon rasch gäbe es rechts eine alternative Route über den Ganghoferweg zu unserem Ziel. Mit der Rodel bleiben wir aber am Fahrweg.

Der zieht gemütlich und ohne nennenswerte Richtungsänderung im Tal ansteigend einwärts. Bei einer Wegteilung halten wir uns rechts nach oben, jetzt geht es ein Stück im Wald empor. Wieder im freien Gelände trifft die Rodelbahn auf den Ganghoferweg – es geht hier gleichbleibend sanft hinauf bis zur stattlichen Hämmermoosalm.

Im Hintergrund ragen die Wettersteinwände empor, vor uns zeigt sich die Rückseite der Hohen Munde, die Blicke schweifen auch ins Karwendel. Lediglich die Sonne gibt sich hier um diese Jahreszeit noch zurückhaltend.

Die pittoreske Hütte neben der Alm ist privat.
Die pittoreske Hütte neben der Alm ist privat.(Bild: Peter Freiberger)

Schließlich rodeln wir gemütlich die nur knapp zwei Kilometer zurück hinunter zum Parkplatz.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
137.654 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.376 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
103.183 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf