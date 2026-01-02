Durch den Luegergraben zur Faulbaumgartenalm

Unsere feine Tour verläuft grundsätzlich überwiegend entlang einer Rodelbahn. Aber wen wundert es bei der aktuellen Schneearmut: Die Rodelbahn war zuletzt offiziell gesperrt. Daran dürfte sich in den nächsten Tagen wenig ändern. Eine Winterwanderung macht freilich mindestens gleich viel Spaß – vor allem bei dieser herrlichen Berg- bzw. Naturkulisse.