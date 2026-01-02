Durch den Luegergraben zur Faulbaumgartenalm

Inmitten einer idyllischen Berglandschaft wandern wir im hinteren Alpbachtal zu einer außergewöhnlich urigen Alm, die schon einige Jahrhunderte auf dem Buckel hat.
Unsere feine Tour verläuft grundsätzlich überwiegend entlang einer Rodelbahn. Aber wen wundert es bei der aktuellen Schneearmut: Die Rodelbahn war zuletzt offiziell gesperrt. Daran dürfte sich in den nächsten Tagen wenig ändern. Eine Winterwanderung macht freilich mindestens gleich viel Spaß – vor allem bei dieser herrlichen Berg- bzw. Naturkulisse.
Es geht zunächst vom Parkplatz gleichbleibend und fast eben weiter (ein Stück noch Asphaltstraße), wenig später wäre der offizielle Start der Rodelbahn.
Diese zieht gemütlich und gerade im Talboden einwärts, ehe sie sich über die eine oder andere Kurve im Wald nach oben schlängelt. Beim Blick zurück drängen sich jenseits des Inntals Rofanberge ins Bild.
In der Folge ist der sonnige Abschnitt der Tour erreicht. Der Weg verläuft nun weiter spürbar ansteigend im Tal dahin. Trotz Bahnsperre und Schneemangel waren zuletzt einige Rodler unterwegs. Abschnittsweise fanden sie überraschenderweise gar keine allzu schlechten Verhältnisse vor.
Der allerletzte Abschnitt ähnelt dann einem Spaziergang in den Bergen, denn der Weg zieht beinahe eben in Richtung der Einkehr.
Schließlich gelangen wir zur urigen Faulbaumgartenalm in dem herrlichen Bergkessel. Diese erhielt vor nicht langer Zeit eine zusätzliche kleine Stube, sodass drinnen jetzt etwas mehr Platz zur Verfügung steht. Speis und Trank sind hier übrigens ausgezeichnet!
Zurück nehmen wir dann dieselbe Route.
