Vom Wetterstein quasi volley ins Horlachtal

Die beliebten Wirtsleute Hans und Beate Schütz von der Wettersteinhütte in der Leutasch sind vielen Bergfexen ein Begriff. Jetzt begrüßen sie freilich Gäste im Larstighof bei Niederthai.
Nach 15 Jahren als Hüttenwirte in der Leutasch war eine „Luftveränderung“ angesagt. Die Pitztaler Hans und Beate Schütz zog es ins Ötztal – genauer gesagt ins Horlachtal bei Niederthai und hier in den Larstighof.
Dorthin führt vom pittoresken Bergsteigerdorf Niederthai oberhalb von Umhausen ein Fahrweg, der im Winter eine Rodelbahn darstellt. Anfang der Woche war Rodeln – wie wohl überall – aber kaum möglich: Frau Holle hat in Niederthai in dem Winter auch noch keine nachhaltigen Spuren hinterlassen.
So brechen wir vom Parkplatz auf zu einer entspannten Winterwanderung entlang des Horlachbachs. Der Fahrweg bis zum Larstighof war schneebedeckt, sodass auch ohne Rodeln hoffentlich einiges an Winterstimmung aufkommt.
Die Route verläuft vor allem am Beginn und zuletzt kaum ansteigend durch eine idyllische Berglandschaft. Richtig anstrengen braucht man sich nirgendwo, der landschaftliche Genuss steht daher im Vordergrund. (Weihnachtlicher) Trubel stört das Bergerlebnis kaum.
Grödel können in der ein oder anderen harten oder eisigen Passage helfen, zu den Winterwanderern gesellen sich Skitourengeher, die im hinteren Tal dem Schnee hinterherrennen.
Im Larstighof verwöhnt Hans Schütz die Gäste mit bekannt erstklassiger Kost, die Vorbereitungen in der Küche laufen seit Tagen für den Startschuss am 26. Dezember auf Hochtouren.
Zurück nehmen wir dann wieder die Zustiegsroute.
