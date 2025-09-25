Gewerkschaft bei Beamten bereit zu Nachverhandlung

Nachdem es Mitte September in der ersten Gesprächsrunde zu den Beamtengehältern zwischen Regierung und Gewerkschaft keinen großen Durchbruch gegeben hatte, kam am Donnerstag wieder Bewegung in die Angelegenheit. Wie die Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD) bekannt gab, lasse man sich auf. In diese werde man nun „ergebnisoffen“ eintreten.