Skandalurteil | „Nur Ja heißt Ja“

Skandalurteil. Es wird von vielen Menschen im Land als Skandalurteil gesehen: In der vergangenen Woche wurden in Wien zehn Angeklagte im sogenannten „Fall Anna“ freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte den 16- bis 21-jährigen Männern – österreichische, türkische, nordmazedonische, bulgarische und syrische Staatsbürger – vorgeworfen, mit der damals 12-jährigen Anna Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Das Mädchen gibt an, in einem Hotel, in dem sich die zehn die Klinke in die Hand gaben, „Nein“ gesagt zu haben. Sie habe aber, da sie sich unterlegen gefühlt habe, mitgemacht. Die Burschen, die vor dem Gericht kein Unrechtsbewusstsein erkennen ließen, behaupten dagegen, Anna habe freiwillig mitgemacht und habe sich als älter ausgegeben. Der Richter verkündete am Freitag das Urteil des Schöffensenats: Freispruch für alle zehn. Seither gehen die Wogen hoch, man sehe sich die Postings auf krone.at und die Leserbriefe in der „Kronen Zeitung“ an. Da ist – wenig überraschend – von „Schandurteil“ die Rede, von einem „erschütternden Zeichen“ und einem „Schlag ins Gesicht der Opfer“.