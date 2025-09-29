Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Skandalurteil | „Nur Ja heißt Ja“

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Imre Antal)

Skandalurteil. Es wird von vielen Menschen im Land als Skandalurteil gesehen: In der vergangenen Woche wurden in Wien zehn Angeklagte im sogenannten „Fall Anna“ freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte den 16- bis 21-jährigen Männern – österreichische, türkische, nordmazedonische, bulgarische und syrische Staatsbürger – vorgeworfen, mit der damals 12-jährigen Anna Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Das Mädchen gibt an, in einem Hotel, in dem sich die zehn die Klinke in die Hand gaben, „Nein“ gesagt zu haben. Sie habe aber, da sie sich unterlegen gefühlt habe, mitgemacht. Die Burschen, die vor dem Gericht kein Unrechtsbewusstsein erkennen ließen, behaupten dagegen, Anna habe freiwillig mitgemacht und habe sich als älter ausgegeben. Der Richter verkündete am Freitag das Urteil des Schöffensenats: Freispruch für alle zehn. Seither gehen die Wogen hoch, man sehe sich die Postings auf krone.at und die Leserbriefe in der „Kronen Zeitung“ an. Da ist – wenig überraschend – von „Schandurteil“ die Rede, von einem „erschütternden Zeichen“ und einem „Schlag ins Gesicht der Opfer“.

0 Kommentare

„Nur Ja heißt Ja“. Das Urteil und die Reaktionen haben nun offenbar auch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) auf Trab gebracht. Am Montag kündigte sie eine „Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts“ an. Österreich soll mit gutem Beispiel vorangehen: Künftig werde das Zustimmungsprinzip rechtlich verankert. Wie wir heute berichten, trägt die auf rechtlicher Grundlage verankerte Maßnahme den Titel „Nur Ja heißt Ja“ und stellt eine grundlegend neue Herangehensweise der Gerichte dar. Laut Justizministerin soll geprüft werden, ob bei sexuellen Handlungen eine ausdrückliche Zustimmung vorlag, statt wie bisher zu beurteilen, ob sich die Betroffene gewehrt oder deutlich gemacht hat, dass der Sexualakt gegen ihren Willen erfolgt. Für Anna freilich kommt das zu spät.

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Was darf ein Arztbesuch kosten? Diese Frage entzweit ÖGK und Ärztekammer – und könnte bald zu ...
Streit mit der Kammer
Ärzte bereiten sich auf bundesweite Streiks vor
Gelingt Trump der langersehnte Deal, um den Gaza-Konflikt zu beenden? Er selbst ist jedenfalls ...
Konflikt nun Chefsache
Trump sieht Frieden in Nahost „mehr als sehr nahe“
Der neue Park wurde erst im Vorjahr eröffnet, mittlerweile sieht es aus wie nach einem ...
Krone Plus Logo
Anrainer in Angst
Obdachlose und Jugendbanden belagern neuen Park
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Teils Lebensgefahr
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
In einem gemeinsamen Vorstoß machen sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ...
ÖVP zu Fall Anna
„Abschiebung und null Toleranz für diese Täter!“
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
133.734 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
129.808 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
108.457 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1576 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1323 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1151 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
Konzept aus Brüssel
Drohnenwall: EU arbeitet an Präzisionsschlägen
ÖVP zu Fall Anna
„Abschiebung und null Toleranz für diese Täter!“
Konflikt nun Chefsache
Trump sieht Frieden in Nahost „mehr als sehr nahe“
Streit mit der Kammer
Ärzte bereiten sich auf bundesweite Streiks vor
Premier bei Trump
Netanyahu zeigt wohl ungewöhnliche Geste
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf