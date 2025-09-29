Ski-Legende Eberharter: „Ein einziges Pulverfass“

„Viele wissen gar nicht, wie gut Straka ist“

Der ehemalige Tennisprofi Stefan Koubek hielt fest: „Es ist genial, dass Sepp Straka wieder den Ryder Cup gewonnen hat. In Österreich wissen viele gar nicht, wie gut er ist. Dass er sich bei uns etwas unter dem Radar ist, finde ich sehr schade. Denn er ist absolute Spitzenklasse in einer Weltsportart.“