Ski-Legende Eberharter: „Ein einziges Pulverfass“

Wer mit 50 noch nicht in der Klapsmühle ist, hat es sehr weitgebracht“. Sagt Ski-Legende Stephan Eberharter mit einem Augenzwinkern über die Golfprofis. Steff betont: „Kein anderer Sport ist mental so brutal wie Golf. Das hat man jetzt auch wieder beim Ryder Cup in New York, der ein einziges Pulverfass war, gesehen.“ Auch Fußball-Teamchef Ralf Rangnick war fasziniert vom Ryder Cup.
Eberharter, der begeisterter Hobbygolfer erzählt: „Ich habe Montag Nachmittag mit Freunden eine Runde gespielt. Wir haben nur über den Ryder Cup geredet und hätten noch stundenlang weiter diskutieren können. In New York ist wieder so viel passiert, dieser Bewerb ist der absolute Wahnsinn und wirklich nichts für schwache Nerven. Dieses Mal kam hinzu, dass viele amerikanische Fans sich ziemlich daneben benommen haben.“
„Lowry sprang wie ein Geißbock“
„Steff“ unterstrich: „Man hat einmal mehr gesehen, wie vielfältig und variantenreich Golf ist, wie viele Sachen man als Golfprofi beherrschen muss.“ Der Jubellauf von Shane Lowry nach dem Putt zum halben Punkt gegen Russell Henley begeisterte auch ihn: „Das waren pure Emotionen, er ist gesprungen wie ein Geißbock.“
Abschließend meinte er: „In Zeiten wie diesen, die in den USA politisch schon ziemlich verrückt sind, war es auch ein sehr gutes Zeichen, dass die Europäer gezeigt haben, was sie drauf haben.“
Venier staunte: „Eine Mega-Leistung“
Ski-Weltmeisterin Stephanie Venier, die mit ihrem Ehemann Christian viel und gerne Golf spielt, verfolgte alle drei Tage gebannt vor dem Fernseher: „Der Druck und die aufgeheizten, teilweise unangenehmen amerikanischen Fans waren sogar daheim auf der Couch zu spüren. Ich gratuliere von Herzen zur Mega-Leistung, den Ryder Cup auswärts zu gewinnen.“ Lächelnd ergänzt sie noch: „Vielleicht schaffe ich es irgendwie, 2027 beim nächsten Ryder Cup in Irland als Zuschauerin dabei zu sein.“
„Der Sieg der Europäer freut mich sehr“
Fußball-Teamchef Ralf Rangnick fieberte ebenfalls mit: „Als begeisterter Golfer habe ich das unerwartet spannende Ryder Cup-Finale natürlich vor dem Fernseher verfolgt. Die emotionale Atmosphäre erinnerte eher an ein Fußballspiel. Der Sieg der Europäer freut mich sehr.“
„Viele wissen gar nicht, wie gut Straka ist“
Der ehemalige Tennisprofi Stefan Koubek hielt fest: „Es ist genial, dass Sepp Straka wieder den Ryder Cup gewonnen hat. In Österreich wissen viele gar nicht, wie gut er ist. Dass er sich bei uns etwas unter dem Radar ist, finde ich sehr schade. Denn er ist absolute Spitzenklasse in einer Weltsportart.“
