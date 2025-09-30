Dreifaches Babyglück bereitet Volksschule Probleme

In St. Pantaleon schrillen die Alarmglocken: Gleich drei Lehrerinnen der Volksschule erwarten ein Baby. Ihre Karenz wurde schon vor langer Zeit bekannt gegeben. Eine positive Rückmeldung bezüglich der dringend notwendigen Nachbesetzungen steht noch immer aus. Da auch oberösterreichweit zuletzt 106 Volksschullehrer gesucht wurden, wächst in St. Pantaleon die Sorge vor einem Kollaps. Derzeit unterrichten 13 Lehrerinnen sowie ein Lehrer in acht Klassen.

Erster Abgang im November

Die Zeit drängt ganz besonders bei den Viertklässlern. Die Klassenlehrerin verabschiedet sich bereits im November in die Babypause. „Unsere Kinder stehen vor dem wichtigsten Jahr in der Volksschule. Gerade jetzt brauchen sie Stabilität und eine Lehrkraft, die sie verlässlich begleitet. Stattdessen herrscht Ungewissheit“, sagt eine Sprecherin der Eltern, die anonym bleiben möchte.