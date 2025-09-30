Neues Feuerwehrhaus ist jetzt endlich in Planung

Lange zog sich der Streit um einen modernen Bau in Sieggraben hin. Mittlerweile gab der Gemeinderat einstimmig grünes Licht.
Fünf Jahre, „eine kleine Ewigkeit“, dauerte das politische Tauziehen um ein neues Feuerwehrhaus in Sieggraben an. Daran konnte nicht einmal eine Volksbefragung mit einem eindeutigen Pro-Ergebnis und ein Grundsatzbeschluss im Gemeinderat etwas ändern. Zuerst hatte die ÖVP auf einem Kostenlimit bestanden und eine Sanierung statt eines Neubaus gefordert, dann ist der Standort infrage gestellt worden.
Planung voll im Gang
„Wasser marsch!“ Bürgermeister Andreas Gradwohl (SPÖ) kann endlich erleichtert aufatmen, der entscheidende Schritt für einen zeitgemäßen Bau im Sinne der Einsatzkräfte ist getan. Die Planung ist voll im Gang. Die Kosten sind mittels zweckgebundener Sonderbedarfszuweisung von 200.000 Euro gedeckt. Den Sanctus dazu gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.
„Zweckmäßig und modern“
Das erste Treffen zwischen dem Planungsbüro und dem Feuerwehrkommando hat bereits stattgefunden – auf Wunsch des Bürgermeisters ganz bewusst ohne Politiker. „Unser neues Feuerwehrhaus wird zweckmäßig, modern und soll freilich den erforderlichen technischen Anforderungen von morgen entsprechen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und Detailbesprechungen, die noch folgen werden“, lautete zum Auftakt das Resümee des Ortsfeuerwehrkommandanten Günter Bernhardt.
Ihm konnten Stellvertreter Richard Löffler und Abschnittskommandant Sebastian Taschner getrost zustimmen. Den Zuschlag für die Planung hat die Bau & Architektur GmbH aus Wolfau erhalten. Erste Entwürfe werden laut Mario Schiller sowie Thomas Rosner von der Projektentwicklung Burgenland GmbH nun erarbeitet und zu Papier gebracht. „Mit aller Kraft werden wir das neue Feuerwehrhaus umsetzen. Sicherheit und Ehrenamt stehen über parteipolitischem Kalkül“, so Gradwohl.
