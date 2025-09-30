Neues Feuerwehrhaus ist jetzt endlich in Planung

Fünf Jahre, „eine kleine Ewigkeit“, dauerte das politische Tauziehen um ein neues Feuerwehrhaus in Sieggraben an. Daran konnte nicht einmal eine Volksbefragung mit einem eindeutigen Pro-Ergebnis und ein Grundsatzbeschluss im Gemeinderat etwas ändern. Zuerst hatte die ÖVP auf einem Kostenlimit bestanden und eine Sanierung statt eines Neubaus gefordert, dann ist der Standort infrage gestellt worden.