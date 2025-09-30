Peter Pacult vor Trainer-Rückkehr zum Ex-Klub?

„Aus meiner Sicht brauchen wir einen erfahrenen Trainer, der die 3. Liga kennt, der auch die Bundesliga kennt. Und ganz wichtig: er sollte wissen, wie man junge Spieler entwickelt. Wir haben nämlich ein Top-Nachwuchsleistungszentrum. Wir hoffen, dass wir spätestens in der Länderspielpause einen neuen Cheftrainer haben“, sagte 1860-Präsident Mang dem „Münchner Merkur“. Spricht das für Pacult? …