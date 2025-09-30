Vorteilswelt
Gerüchteküche brodelt

Peter Pacult vor Trainer-Rückkehr zum Ex-Klub?

Fußball International
30.09.2025 10:26
Peter Pacult sucht derzeit nach einem neuen Trainerjob.
Peter Pacult sucht derzeit nach einem neuen Trainerjob.

Kehrt Peter Pacult zu seinem Ex-Klub zurück und übernimmt wieder die Trainerbank? Der derzeit vereinslose Kult-Coach gehört zum engeren Favoritenkreis für den Posten bei 1860 München.

Vor wenigen Tagen wurden bei den Münchner „Löwen“ Trainer Patrick Glöckner und Sportchef Christian Werner entlassen. Drei Niederlagen in Serie waren beim deutschen Drittligisten zu viel des Guten, obwohl man zuvor mit soliden elf Punkten aus fünf Spielen in die Liga gestartet war. Das neue Präsidium um den Vorarlberger Gernot Mang hat offenbar andere Pläne.

Die Fans von 1860 München hoffen auf bessere Zeiten.
„Eine Sch***situation“
Knall in München: Trainer und Geschäftsführer weg!
28.09.2025

Wie der „Münchner Merkur“ und der „Stern“ berichten, könnte Peter Pacult für das Traineramt infrage kommen. Pacult ist seit Ende April vereinslos, sorgte bei Austria Klagenfurt aber für große Erfolge: Er stieg aus der 2. Liga in die Bundesliga auf und erreichte in den ersten drei Spielzeiten die Meistergruppe.

Der 65-jährige Wiener ist bei den 1860-Fans nach wie vor eine beliebte Figur. Zwischen 1993 und 1995 kickte er für die Himmelblau-Weißen, von 1996 bis 1998 und von 2001 bis 2003 war er bereits Trainer. Er kennt den Verein, seine Ziele und den Druck, nach acht Jahren wieder in die 2. Deutsche Bundesliga aufzusteigen.

Peter Pacult im Jahre 2001 als Trainer von 1860 München.
Peter Pacult im Jahre 2001 als Trainer von 1860 München.(Bild: GEPA)

„Aus meiner Sicht brauchen wir einen erfahrenen Trainer, der die 3. Liga kennt, der auch die Bundesliga kennt. Und ganz wichtig: er sollte wissen, wie man junge Spieler entwickelt. Wir haben nämlich ein Top-Nachwuchsleistungszentrum. Wir hoffen, dass wir spätestens in der Länderspielpause einen neuen Cheftrainer haben“, sagte 1860-Präsident Mang dem „Münchner Merkur“. Spricht das für Pacult? …

Auch Ex-Rapid-Trainer auf der Liste
Neben Pacult gehören auch die ehemaligen Rapid-Trainer Robert Klauß, Markus Anfang, Michael Kölner und Tobias Schweinsteiger zum Kandidatenkreis. Der TSV 1860 München liegt mit elf Punkten derzeit im Tabellenmittelfeld auf Platz zehn – nur drei Punkte hinter einem Relegationsplatz.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Gerüchteküche brodelt
