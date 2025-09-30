Polizei ermittelt: Kopflose Katze gibt Rätsel auf

Gemacht worden ist die schaurige Entdeckung gegen 15 Uhr im Bereich der Schmelzhütterstraße in Dornbirn am Waldrand neben einem Wohnhaus. Vom Kopf selbst fehlt bislang jede Spur, auch der Besitzer der Katze konnte noch nicht ausgeforscht werden. Alle Hinweise sprechen aber dafür, dass es sich um einen besonders brutalen Fall von Tierquälerei handelt.