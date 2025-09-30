Polizei ermittelt: Kopflose Katze gibt Rätsel auf

In Dornbirn ist am Montagnachmittag eine tote Katze aufgefunden worden, deren Kopf offenbar abgetrennt worden war. Die Polizei geht von vorsätzlicher Tierquälerei aus, die Ermittlungen laufen.
Gemacht worden ist die schaurige Entdeckung gegen 15 Uhr im Bereich der Schmelzhütterstraße in Dornbirn am Waldrand neben einem Wohnhaus. Vom Kopf selbst fehlt bislang jede Spur, auch der Besitzer der Katze konnte noch nicht ausgeforscht werden. Alle Hinweise sprechen aber dafür, dass es sich um einen besonders brutalen Fall von Tierquälerei handelt.
Polizei bittet um Hinweise
Die Polizei hofft nun auf die Mithilfe der Bevölkerung: Personen, die Wahrnehmungen zur Tat gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn (059 133 8140) zu melden.
