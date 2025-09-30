Verbotene Wende: Roboter-Taxi entkommt Strafzettel

Regeln gelten auch für autonom fahrende Autos

Waymo erklärte auf Anfrage, dass ihre Fahrzeuge darauf programmiert seien, Verkehrsregeln einzuhalten. Das Unternehmen untersuche den Vorfall und sei bestrebt, die Verkehrssicherheit weiter zu verbessern. Die autonom fahrenden Taxis von Waymo sind in Kalifornien unter anderem in San Francisco und Los Angeles im Einsatz.