Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

TSV-Leihe Hennig:

Auf Du und Du mit den Topstars der Bayern!

Steiermark
30.09.2025 10:30
Maximilian Hennig (re.) bringt frischen Wind ins Spiel der Hartberger.
Maximilian Hennig (re.) bringt frischen Wind ins Spiel der Hartberger.(Bild: GEPA)

Hartbergs „Stern“ geht auch dank Leihspieler Maximilian Hennig auf. Der 18-jährige U17-Welt- und Europameister wechselte im Sommer von Bayern München für ein Jahr nach Hartberg, um Erfahrungen zu sammeln. Mit den Topstars hat sich der Youngster schon vertraut gemacht.

0 Kommentare

Groß war die Trauer bei Hartberg über die vergebene Chance zu punkten, nachdem sich Sturm am letzten Drücker den 1:0-Sieg im steirischen Derby gesichert hatte. „Sehr bitter! Wir haben es im letzten Drittel leider nicht richtig ausgespielt und auch das nötige Glück hat gefehlt. Aber wir haben gesehen, dass wir auch gegen die großen Teams mithalten können“, meinte Maximilian Hennig.

Der 18-Jährige zeigte gegen Sturm eine starke Leistung – defensiv und offensiv.
Der 18-Jährige zeigte gegen Sturm eine starke Leistung – defensiv und offensiv.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Der 18-jährige Deutsche spielte eine blitzsaubere Partie runter, stellte den Meister sowohl defensiv als auch offensiv nicht nur einmal vor Probleme. „Ich bin jung und kann noch einiges lernen. Meine Leistung kann ich sicher steigern, aber bisher passt es ganz gut“, grinst die Leihgabe von Bayern München. „Das Ziel ist ganz klar, noch bessere Spiele zu zeigen.“ Was für die Konkurrenz fast schon wie eine Drohung klingt

„Sind auch nur Menschen“
Speziell von einem Spieler konnte er enorm viel lernen: Bayerns Flügelflitzer Alphonso Davies. „Ich habe in der Vorbereitung mit den Profis trainiert. Anfangs war es natürlich ungewohnt, da man solche Spieler sonst nur aus dem Fernseher kennt. Aber es sind auch nur Menschen. Alle Jungs waren total nett und haben mich schnell gut aufgenommen.“

Von Alphonso Davies (re.) konnte sich Hartbergs Leihspieler einiges abschauen.
Von Alphonso Davies (re.) konnte sich Hartbergs Leihspieler einiges abschauen.(Bild: GEPA)

Vom „Stern des Südens“ nach Hartberg ist natürlich ein ordentlicher Tapetenwechsel gewesen. Für Hennig in der Entwicklung aber genau der richtige. Und auch die Eingewöhnung in der Oststeiermark fiel ihm alles andere als schwer. „Ich darf mich absolut nicht beschweren. Die Menschen in Hartberg kümmern sich gut um mich, ich fühle mich wirklich sehr wertgeschätzt.“

Ziel sind natürlich die Bayern
Dass sein großes Ziel in Zukunft natürlich ein Platz bei den Bayern ist, steht außer Frage. Doch der U17-Welt- und Europameister bleibt bescheiden: „Jetzt will ich einmal diese Saison mit Hartberg gut spielen. Dann sehen wir weiter.“

Porträt von Michael Gratzer
Michael Gratzer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Lorenz Kraus gab eine schriftliche Erklärung über den Tod seiner Eltern ab. Dann machte er vor ...
Sofort verhaftet
Schockierendes Geständnis bei Live-Interview
US-Präsident Donald Trump hat vor seinem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin ...
Vor Netanyahu-Empfang
Geisel-Familien appellieren an Trumps „Macht“
Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das ist die nächste Personal-Rochade am TV-Schirm
132.820 mal gelesen
Bereits ein bewährtes Team in der Vergangenheit, jetzt mit neuer Aufgabe betraut: Stefanie ...
Ausland
Extremwetter hält Italien und Kroatien in Atem
125.778 mal gelesen
Das im Sommer so sehr aufgeheizte Mittelmeer entlädt derzeit seine ganze Kraft mit starken ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
107.693 mal gelesen
Freisprüche im Wiener Landl.
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1331 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Innenpolitik
Ministerin kündigt Reform des Sexualstrafrechts an
1166 mal kommentiert
Die Justizministerin zieht Konsequenzen aus dem Fall Anna und kündigt eine Reform des ...
Wirtschaft
Europäische Allianz gegen den Österreich-Aufschlag
955 mal kommentiert
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer geht mit Bündnispartnern gegen die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf