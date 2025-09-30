Auf Du und Du mit den Topstars der Bayern!

Hartbergs „Stern“ geht auch dank Leihspieler Maximilian Hennig auf. Der 18-jährige U17-Welt- und Europameister wechselte im Sommer von Bayern München für ein Jahr nach Hartberg, um Erfahrungen zu sammeln. Mit den Topstars hat sich der Youngster schon vertraut gemacht.
Groß war die Trauer bei Hartberg über die vergebene Chance zu punkten, nachdem sich Sturm am letzten Drücker den 1:0-Sieg im steirischen Derby gesichert hatte. „Sehr bitter! Wir haben es im letzten Drittel leider nicht richtig ausgespielt und auch das nötige Glück hat gefehlt. Aber wir haben gesehen, dass wir auch gegen die großen Teams mithalten können“, meinte Maximilian Hennig.
Der 18-jährige Deutsche spielte eine blitzsaubere Partie runter, stellte den Meister sowohl defensiv als auch offensiv nicht nur einmal vor Probleme. „Ich bin jung und kann noch einiges lernen. Meine Leistung kann ich sicher steigern, aber bisher passt es ganz gut“, grinst die Leihgabe von Bayern München. „Das Ziel ist ganz klar, noch bessere Spiele zu zeigen.“ Was für die Konkurrenz fast schon wie eine Drohung klingt
„Sind auch nur Menschen“
Speziell von einem Spieler konnte er enorm viel lernen: Bayerns Flügelflitzer Alphonso Davies. „Ich habe in der Vorbereitung mit den Profis trainiert. Anfangs war es natürlich ungewohnt, da man solche Spieler sonst nur aus dem Fernseher kennt. Aber es sind auch nur Menschen. Alle Jungs waren total nett und haben mich schnell gut aufgenommen.“
Vom „Stern des Südens“ nach Hartberg ist natürlich ein ordentlicher Tapetenwechsel gewesen. Für Hennig in der Entwicklung aber genau der richtige. Und auch die Eingewöhnung in der Oststeiermark fiel ihm alles andere als schwer. „Ich darf mich absolut nicht beschweren. Die Menschen in Hartberg kümmern sich gut um mich, ich fühle mich wirklich sehr wertgeschätzt.“
Ziel sind natürlich die Bayern
Dass sein großes Ziel in Zukunft natürlich ein Platz bei den Bayern ist, steht außer Frage. Doch der U17-Welt- und Europameister bleibt bescheiden: „Jetzt will ich einmal diese Saison mit Hartberg gut spielen. Dann sehen wir weiter.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.