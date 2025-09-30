Auf Du und Du mit den Topstars der Bayern!

Der 18-jährige Deutsche spielte eine blitzsaubere Partie runter, stellte den Meister sowohl defensiv als auch offensiv nicht nur einmal vor Probleme. „Ich bin jung und kann noch einiges lernen. Meine Leistung kann ich sicher steigern, aber bisher passt es ganz gut“, grinst die Leihgabe von Bayern München. „Das Ziel ist ganz klar, noch bessere Spiele zu zeigen.“ Was für die Konkurrenz fast schon wie eine Drohung klingt