Millionenpleite bei Firma für Photovoltaikanlagen

Laufende Zahlungsverpflichtungen können nicht mehr bedient werden

Die Andreas Steiner Systemtechnik GmbH kann laut AKV den laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen und hat deshalb einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Form eines Konkursverfahrens beim Landesgericht Wels eingebracht.

Zwei Banken betroffen

Auf der dem Eröffnungsantrag beiliegenden Gläubigerliste werden zwei Bankengläubiger mit Verbindlichkeiten von ca. 5,5 Mio. Euro angeführt.

